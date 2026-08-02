Sigortacılıkta Yeni Dönem: "Alo 193" Hizmete GiriyorSigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç sahiplerini ve sigortalıları yakından ilgilendiren önemli bir adımı hayata geçirdi. Trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar ihbarlarının tek merkezden yönetilmesi amacıyla "Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi" kuruldu.
Teknik altyapı çalışmaları tamamlanan sistem, 1 Eylül itibarıyla resmi olarak hizmet vermeye başlayacak.
Tüm Sigorta Şirketleri Tek MerkezdeYeni uygulama, sigortalıların süreçlerini hızlandırmayı ve işlemlerini tek nokta üzerinden kolayca halletmelerini hedefliyor:
- Kapsam: Sistem ilk etapta trafik ve kasko sigortalarına yönelik hasar başvurularını kabul edecek.
- Tam Entegrasyon: Bütün sigorta şirketlerinin entegre edildiği merkez sayesinde vatandaşlar, farklı kanallarla uğraşmadan tek numara üzerinden ihbarda bulunabilecek.
- Usulsüzlük ve Şikayet Hattı: Alo 193, sadece ihbar hattı olarak kalmayıp; hasar sürecinde vatandaşları mağdur eden yasa dışı oluşumlar ve usulsüz uygulamalarla ilgili şikayetlerin doğrudan SEDDK’ya iletilmesine de olanak tanıyacak.