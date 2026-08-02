Sigortacılıkta Yeni Dönem: "Alo 193" Hizmete Giriyor

Tüm Sigorta Şirketleri Tek Merkezde

Kapsam: Sistem ilk etapta trafik ve kasko sigortalarına yönelik hasar başvurularını kabul edecek.

Sistem ilk etapta yönelik hasar başvurularını kabul edecek. Tam Entegrasyon: Bütün sigorta şirketlerinin entegre edildiği merkez sayesinde vatandaşlar, farklı kanallarla uğraşmadan tek numara üzerinden ihbarda bulunabilecek.

Bütün sigorta şirketlerinin entegre edildiği merkez sayesinde vatandaşlar, farklı kanallarla uğraşmadan tek numara üzerinden ihbarda bulunabilecek. Usulsüzlük ve Şikayet Hattı: Alo 193, sadece ihbar hattı olarak kalmayıp; hasar sürecinde vatandaşları mağdur eden yasa dışı oluşumlar ve usulsüz uygulamalarla ilgili şikayetlerin doğrudan SEDDK’ya iletilmesine de olanak tanıyacak.

Değer Kaybı Uyuşmazlıklarına Karşı Eylem Planı Tamamlandı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç sahiplerini ve sigortalıları yakından ilgilendiren önemli bir adımı hayata geçirdi. Trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar ihbarlarının tek merkezden yönetilmesi amacıylakuruldu.Teknik altyapı çalışmaları tamamlanan sistem,itibarıyla resmi olarak hizmet vermeye başlayacak.Yeni uygulama, sigortalıların süreçlerini hızlandırmayı ve işlemlerini tek nokta üzerinden kolayca halletmelerini hedefliyor:Trafik sigortasındaki değer kaybı uyuşmazlıklarını en aza indirmek ve sektördeki istismarların önüne geçmek amacıyla hazırlanan, Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'nin kurulmasıyla birlikte son aşamasına ulaşarak tamamlanmış oldu.