METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA VE BURDUR ÇEVRELERİNDE BEKLENEN KUVVETLİ

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!)

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (05.06.2022 Pazar) öğle saatlerinden itibaren İsparta ve Burdur çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLtlĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ



