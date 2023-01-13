İşyerinin gelirini ARYA Bebeğe Bağışlayacak

SMA TİP 1 hastası Arya bebeğe bir destekte REKOR Döşemenin sahibi Ömer Demir’den geldi. “Vakit azaldı bebeğimize sahip çıkalım” diyen Demir, 16 Ocak’a kadar işletmesinde düzenlediği fiyat kampanyasında kazandığı gelirin tamamını Arya bebeğin tedavisi için bağışlayacağını belirtti.

Arya bebek için verilen mücadeleye bir yenisi de REKOR Döşemenin sahibi Ömer Demir’den geldi. Mobilya ve koltuk kaplama işi yapan Demir, kalpleri ısıtacak bir kampanya düzenledi. 16 Ocak’a kadar işletmesinde kazandığı bütün geliri Arya bebeğe bağış yapacağını duyuran Demir’in çağrısı ise az çok demeden yardım yapabilecek bütün Ispartalılara oldu.

Arya bebeğe destek çağrısı yapan Demir, “Yakalandığı amansız hastalıkla tanıdığımız Arya bebek artık bütün Isparta’nın evladı. Küçücük bedeni ile savaş veren cefakâr kızımızın yardımlarımıza ihtiyacı var. 2 aydan az bir süresi kalan kızımız maalesef SMA hastası olup biran önce sağlığına kavuşması içinde yurt dışında tedavi görmesi gerekiyor. Bu tedavinin külfeti bir anne ve babanın tek başına kaldırabileceği miktarda değil. Bu yüzden Arya’mızın tedavi sürecini hızlandırmak için bizlere de büyük görevler düşüyor. Ispartalılar olarak o yavrumuzu sağlığına kavuşturmalı, valilik izni IBAN’a az çok demeden bağışta bulunmalıyız. Rekor döşeme olarak bizde evladımızın sessiz çığlığında yanında olup Arya bebek adına bir kampanya düzenledik. Kampanyamızda 16 Ocak’a kadar koltuk kaplama işinde müthiş bir indirime gittik. Bu kampanya süresince kazandığımız bütün geliri de Arya bebeğe bağış yapma karar aldık. Gönül ister ki Arya bebeğin bütün tedavi masraflarını karşılamak ancak elimizden gelen şimdilik bu kadar. Buradan Ispartalılara söylemek istediğim ise sağlık parayla satın alınamayacak kadar değerli bir şey. Çünkü sağlık olmadan paranın hiçbir kıymeti yoktur. Bu yüzden daha küçücük yaşta sağlığını kaybetmiş ve hastalığıyla çetin bir mücadele veren kızımıza desteklerimiz ivedilikle yapmalı , sağlığına kavuşturmalıyız” dedi. (TUĞBA SEREL)