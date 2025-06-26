Isparta'da Yazın Serin ve Yeni Lezzeti Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinden: Spoonful

Yazın Serin Lezzeti Nur Pastanesi'nden: Spoonful ile Tatlı Kaşık Keyfi Başlıyor!

*Dondurma ve sütlü tatlılar* kategorisinde *Kardelen* ve yepyeni lezzetimiz *SP Spoonful* ile yaz sofralarınıza serinlik ve tat katıyoruz!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte; hafif, ferah ve buz gibi tatlılara olan ilgi artarken, Nur Pastanesi de bu ihtiyaca özel menülerle karşılık veriyor. Mevsime uygun şekilde hazırlanan sütlü tatlılar, geleneksel dondurma çeşitleri, meyveli soğuk pastalar ve günlük taze çıkan ürünler ile Demirköprü Şubemizde damaklara bayram yaşatıyoruz.

Kahvenin yanına, serin bir mola arayanlara, dışarı çıkmadan keyifli anlar sunmak isteyenlere özel paket servis imkânlarımızla da hizmet veriyoruz.

Kardelen markasının güvenilirliği ve Nur Pastanesi'nin tat konusundaki uzmanlığıyla birleşen Spoonful, yazın vazgeçilmez tatlısı olmaya aday!

Adres: Demirköprü Mahallesi, 114. Cadde No:30/B – ISPARTA

İletişim: 0 505 220 32 58

Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi – Yazın En Tatlı Molası!



























