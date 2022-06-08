





Isparta Belediyesi, Sav bölgesi ve Atık Su Arıtma Tesisinde yaptığı yatırımla şehrin yıllardır yaşadığı koku sorununu ortadan kaldırdı. Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret eden merkez mahalle muhtarları, koku sorunun ortadan kalktığını yerinde gördüklerini belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, seçim öncesi şehrin kronik sorunlarından biri olarak gösterilen ‘kötü koku problemini çözme’ sözünü yerine getirdi. Kötü kokunun tamamen ortadan kaldırılması için ilk etapta Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan atıkların daha uzak bir noktaya deşarjı için 5200 metre kapalı sistem hat döşenmişti. Ayrıca DOSB’nin 1000 metrelik hattı sisteme bağlanarak, atıkların şehir dışına taşınması sağlanmıştı. Bu çalışmanın yanı sıra Atık Su Arıtma Tesisinin revizyonu yapılarak tesisin kapasitesi artırıldı, verimliliği yükseltildi. Revizyon çalışmalarının ardından Atık Su Arıtma Tesisi daha kaliteli hizmet vermeye başladı. Yapılan çalışmalar sonrasında ise tesise giren atık su ile çıkan atık su arasında büyük bir fark oluşurken, çıkış suyu sulama suyu kalitesine kavuşturuldu. Şehrin yaşadığı kötü koku probleminin giderilmesi için bugüne kadar 62 milyon liranın üzerinde bir yatırıma imza atıldı.Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Isparta Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından merkez mahalle muhtarlarına yönelik Atık Su Arıtma Tesisini incelemek üzere teknik bir gezi düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya, mahalle muhtarlarına Atık Su Arıtma Tesisinde yapılan revizyon çalışmalarını anlatarak, kötü kokunun ortadan kalktığını bizzat yerinde gösterdi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen muhtarlar, kötü koku probleminin ortadan kalktığını ve Isparta halkının bu konuda rahat olması gerektiğini belirttiler.Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı ve Keçeci Mahallesi Muhtarı Gökhan Büyükleblebi, Çevre Günü dolayısıyla belediyeye ait Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ettiklerini belirterek, koku sorununun ortadan kalkmış olduğunu gördüklerini ifade etti. Büyükleblebi, “Yatırım başlamadan önce buraya gelmiştik ve o zaman ağır koku sorunu vardı. Ama şu anda hiç koku duyulmuyor. Hatta en son çökertmeler yapıldıktan ve ayrışmalar gerçekleştikten sonra suyun çıkış noktasına baktık ve suyun berrak olduğunu gördük. Yapılan yatırım Isparta’nın yıllardır çektiği koku sorununun çözüldüğünü gösteriyor. Gördüklerimize mutlu olduk. Yapılan yatırımda emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.Modernevler Mahallesi Muhtarı Ebru Özbayrakçı, belediyenin Atık Su Arıtma Tesisinin ne denli verimli çalıştığını yerinde gördüklerini kaydetti. Özbayrakçı, çalışmaların ardından koku olayının bittiğini belirterek, “Isparta halkımızın bu konuda gönlü rahat olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.Koku sorununun belediye tarafından yapılan yatırımla ortadan kalktığını söyleyen Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu, Atık Su Arıtma Tesisinde yapılan çalışmanın önemli olduğunu belirtti. Eroğlu, “İnsanlarımız konuşuyorlar da buraya gelip tesisi bir görsünler. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen Isparta için bir şanstır. Bu şansı iyi değerlendirmek lazım. Antalya’dan gelen yolcularımız bile geçmişte bu kokuyu hissederek otobüsün içerisinde burunlarını kapatıyorlardı. Şu anda hiç kimse şikayet etmiyor. Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in Isparta’ya neler kazandırdığını yerinde görelim. Koku şu anda bitmiştir” ifadelerinde bulundu.