Isparta'da Motosiklet Hırsızlığına Son

Jandarma Ekipleri Başarılı Operasyon Yaptı

Büyükgökçeli Köyünde Şüpheliler Yakalandı

Vatandaşların Emniyet ve Asayişi İçin Çalışmalar Devam Ediyor

JASAT ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı İşbirliği ile Hırsızlık Olayı Çözüldü

Huzur ve Güvenliğe Yönelik Tehditler Bertaraf Edildi

Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi.

Isparta ilinin Merkez ilçesi Büyükgökçeli köyünde yaşanan bir hırsızlık olayı sonrasında, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri işbirliğiyle başarılı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 26 Mart 2023 tarihinde Y.A.K isimli müştekinin evinin önünde park halinde bulunan motosikletin çalınması olayı üzerine gerçekleştirilen takip ve çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.K U.C.T ve İ.K.S isimli üç şüpheli şahıs yakalanmıştır.Olayda çalınan motosiklet, gizlendiği yerde bulunarak sahibine teslim edilmiştir. İsparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanması için aralıksız çalışmalarına devam etmektedir.Bu başarılı operasyon ile vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Bu vesileyle, hırsızlık olayının aydınlatılmasında büyük bir özveriyle çalışan JASAT ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri'ne teşekkür ederiz.