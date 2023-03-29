Isparta Valiliği İl Ekonomi Toplantısı Düzenliyor

Isparta Valiliği, ilimizin ekonomik durumunu ele almak üzere İl Ekonomi Toplantısı düzenliyor. 30 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'da Isparta Valiliği Göl Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek olan toplantıda, Sayın Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek açılış konuşması yapacak. Toplantıda, ilimizin ekonomik durumu genel olarak değerlendirilecek ve katılımcıların talep, öneri, görüş ve sorunları dinlenecek. Toplantının sonunda, dilek ve temennilerin dile getirileceği belirtildi. Tüm ilimiz halkı, İl Ekonomi Toplantısı'na katılarak görüşlerini paylaşabilirler.