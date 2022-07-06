Isparta Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde şehirdeki mezarlık alanlarında otları biçti, temizlik çalışması yaptı.Isparta Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla şehrin farklı noktalarında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlık alanlarında rutin olarak gerçekleştirilen ot biçme ve temizlik çalışmaları Kurban Bayramı öncesinde de yapıldı. Ekipler, vatandaşların Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince rahat ve huzurlu bir şekilde mezarlık ziyareti yapabilmeleri amacıyla makinelerle otları biçti, kapsamlı temizlik çalışmaları yaptı.Son olarak Halife Sultan Mezarlığı ve Çünür Mahallesi’ndeki mezarlık alanlarında yapılan temizlik çalışmalarıyla şehirdeki tüm mezarlık alanları Kurban Bayramı ziyaretine hazır hale getirildi.Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, mezarlık alanlarında her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde belediye tarafından rutin temizlik çalışmaları yapıldığını söyledi. Derebek, bu yıl yağışlardan dolayı mezarlık alanlarında otların fazla büyüdüğünü belirterek, “Diz boyu kadar ot olmuş. Çalışan arkadaşlarımızın emeklerine sağlık. Ne zaman zor durumda olsak sayın belediye başkanımız ve belediye başkan yardımcılarımız bize yardımlarını esirgemiyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.