BASIN BÜLTENİ 06.07.2022

AEDAŞ, bayramda enerji talebindeki artışa karşı ekip ve araç sayısını güçlendirdi

Antalya, Burdur ve Isparta’da 2,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ, uzun bayram tatili boyunca, tüketicilerin enerjisiz kalmamaları için ekip sayısını yüzde 20 artırdı, sahadaki araç ve ekipmanlarını güçlendirdi.

Yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi göstermesi beklenen Alanya, Manavgat, Kepez, Kemer ve Kaş ilçelerinde uzun bayram tatili öncesinde yatırım, bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık verildi.

Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün peş peşe gelmesi nedeniyle bayram tatili arife ile birlikte 9,5 güne uzarken Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) enerji talebindeki olası artışa karşı alarm durumuna geçti. Artan turizm hareketi, hava sıcaklıkları ve tarımsal sulama abonelerinin talebi ile elektrik tüketiminin giderek yükseldiği bölgede, olası kesinti ve arızalara karşı önleyici bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan AEDAŞ, sahadaki personel ve araç sayısını güçlendirdi. Bu arada bayram boyunca yatırım kaynaklı planlı kesintiler de iptal edildi.Hizmet bölgesinde 2,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan AEDAŞ, mevcut müşterilerinin yanı sıra tatilcilerin yoğun talebi nedeniyle nüfus artışı yaşanan ilçelerdeki yatırım, bakım ve onarım çalışmalarına da özel bir önem verdi. Yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi göstermesi beklenen Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Kepez, Kemer, Kaş ilçelerinde aydınlatma ve kapasite artışı kapsamındaki yatırımlar, turizm sezon öncesinde büyük ölçekte tamamlandı.“8 Temmuz arife gününden itibaren başlayan ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birleştirilen uzun bayram tatiline yönelik yoğun bir hazırlık içindeyiz. Bu kapsamda ekiplerimiz trafo ve enerji dağıtım hatlarımızı taramadan geçirerek, kesintiye neden olabilecek sorunları önceden tespit etti. Hayata geçirdiğimiz teknolojik dönüşümlerle, SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda) ve entegre bilişim sistemleri sayesinde çoğu işleme uzaktan hızlı müdahale ederek, kesinti sürelerini düşürürken kesintiye neden olabilecek hareketleri de anlık olarak takip etme avantajına sahibiz. Tüketim değişikleri, yük durumları, kesintiye neden olabilecek hareketlerin anlık takibini yapıyor, arıza ortaya çıkmadan duruma müdahale edebiliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.Bayram boyunca sorumlu kişiler ve birimlerin birbirleriyle koordineli bir çalışma sergileyeceğini kaydeden Baydar, olası enerji kesintilerinin önüne geçmek, yaşanabilecek sorunlara hızlı müdahale sağlamak amacıyla ekip sayısını minimum yüzde 20 oranında artıracaklarını söyledi. Baydar“Bayram boyunca günün 24 saati; hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet verebilmek adına saha personeli ve amirlerden oluşan nöbetçi ekiplerimiz görev yapacak. Enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla olası arızalara karşı ekiplerimiz sahada hazır bekleyecek. 81 sepetli araç, 51 4x4 arazi aracı, 8 mobil vinç ve coğrafi sebeplerle ulaşılması zor bölgelerde arıza tespit çalışmalarını hızlandırmak için 3 adet drone, kesintilere müdahale etmek üzere hazır tutulacak” diye konuştu.