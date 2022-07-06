Isparta Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır



Isparta Belediyesi, halkın daha rahat ve huzurlu bir ortamda Kurban Bayramlarını geçirebilmelerini hedefleyerek bayram tatili süresince 24 saat esasına göre çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.

Vatandaşların şehirde mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için birtakım önlemler alındığını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen hayvan pazarının bayrama hazır hale getirildiğini ve tüm hayvanların gerekli sağlık kontrollerinden geçirildiğini kaydetti.

Kurban kesim yerlerinin belirlendiğini gerek hayvan pazarı gerekse mezarlıklara ulaşım ile bayram süresince halk otobüslerinin ulaşım durumları, nöbetçi fırınlar ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Kurban Bayramı sürecinde belediye birimlerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecektir” dedi.

Bayram tatili süresince Zabıta, Temizlik, İtfaiye, Su ve Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlükleri 24 saat esasına göre görev yapacak. Kurban kesim yerlerinin temizliği için Temizlik İşleri Müdürlüğü tam kadro çalışacak. Ayrıca kurban kesim ve satış yerlerinin temizlik ilaçlama ve dezenfektesi anında yapılacak. Halkın sağlığı için fırınların, unlu mamullerin, pastanelerin bayram öncesi denetimleri gerçekleştirilirken, tatil süresince de gerekli denetimlere devam edileceği kaydedildi. Diğer taraftan, bunların yanı sıra vatandaşların 24 saat boyunca her türlü şikayetlerini Alo 153'e bildirebilecekleri, cenaze hizmetlerinin de bayram süresince devam edeceği kaydedildi.

Ayrıca, itfaiyenin yangınlara, trafik kazaları ve her türlü afete karşı 24 saat esasına göre teyakkuzda olacağı, Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün tatil süresince nöbetçi ekipleriyle hazır bulunacağı hatırlatıldı.



CANLI HAYVAN PAZARINA OTOBÜS SEFERLERİ

Canlı Hayvan Pazarına gitmek isteyen vatandaşlar için 6 Temmuz 2022 tarihinden itibaren bayrama kadar Kaymakkapı meydanından buçuklu saatlerde otobüs seferleri düzenleniyor. Seferler saat 17.30’a kadar devam edecek.



BAYRAMIN 1 ve 2. GÜNÜ HALK OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ

Arife günü ikindi namazından sonra Halife Sultan ve Asri Mezarlıklara Kaymakkapı Meydanı'ndan ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

Bayramın ilk günü ve ikinci günü özel halk otobüsleri ücretsiz olarak hizmet verecek. Otobüs seferleri birinci gün saat 09.00, ikinci günü saat 08.30, üçüncü günü saat 08.00 ve bayramın son günü ise seferler saat 07.30’da başlayacak.



NÖBETÇİ FIRINLAR BELİRLENDİ

1.GÜN: Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Yedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı), Gül Ekmek Teknesi Çünür Mah 102 Caddesi No: 158/1, Gevrekler Taş Fırın Savköy Isparta Antalya Yolu No:26, Ankara Unlu Mamulleri Gülistan Mah. 111 Cadde No 268 Daire 1.



2.GÜN: Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Yedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı), Gül Ekmek Teknesi Çünür Mah. 102 Caddesi No: 158/1, Gevrekler Taş Fırın Savköy Isparta Antalya Yolu No:26, Ankara Unlu Mamulleri Gülistan Mah. 111 Cadde No 268 Daire 1, Ali Köyü Ekmek Fırını Ali Köyü, İslamköy Taş Fırını (bütün şubeleri açıktır) Ayazmana Mah. 230.Cad.C Blok Zemin Kat No:1-2, Ekmekçibaba Fırını Karaağaç Mahallesi 1821 Sok. Karaağaç Eczane Arkası.



3.GÜN: Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Yedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı), Gül Ekmek Teknesi Çünür Mah. 102 Caddesi No: 158/1, Gevrekler Taş Fırın Savköy Isparta Antalya Yolu No:26, Ankara Unlu Mamulleri Gülistan Mah. 111 Cadde No 268 Daire 1, Ali Köyü Ekmek Fırını Ali Köyü, İslamköy Taş Fırını (bütün şubeleri açıktır) Ayazmana Mah. 230.Cad.C Blok Zemin Kat No:1-2, Ekmekçibaba Fırını Karaağaç Mahallesi 1821 Sok. Karaağaç Eczane Arkası.



4.GÜN: Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Yedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı), Gül Ekmek Teknesi Çünür Mah. 102 Caddesi No: 158/1, Gevrekler Taş Fırın Savköy Isparta Antalya Yolu No:26, Ankara Unlu Mamulleri Gülistan Mah. 111 Cadde No 268 Daire 1, Ali Köyü Ekmek Fırını Ali Köyü, İslamköy Taş Fırını (bütün şubeleri açıktır) Ayazmana Mah. 230.Cad.C Blok Zemin Kat No:1-2, Ekmekçibaba Fırını Karaağaç Mahallesi 1821 Sok. Karaağaç Eczane Arkası.