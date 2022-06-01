Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını söyledi. Yavuz, “Güzel oyla seçilen belediye başkanımız bu güzel hizmetlerinin üstüne daha büyük oy oranlarıyla gelecek dönemlerde daha iyi sonuçlar alacak. Isparta’da teşkilatımız çok iyi, belediyemiz çalışıyor. Milletvekillerimiz önemli görevler icra ediyorlar. Bu tablo daha büyük başarıları getirir” dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkez SKM Başkanı Harun Tüfekci, Akdeniz Bölgesinden Sorumlu Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Gülay Samancı, AK Parti Kadın Kolları Ana Kademe Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Talha Güler ile birlikte Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Başdeğirmen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’a çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, partisinin teşkilatıyla bir araya geldikten sonra Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ettiklerini belirterek, Isparta’da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Isparta’da gül kokusu aldıklarını ve şehrin atmosferinden istifade ettiklerine değinen Yavuz, “Güzel oyla seçilen belediye başkanımız bu güzel hizmetlerinin üstüne daha büyük oy oranlarıyla gelecek dönemlerde daha iyi sonuçlar alacak. Isparta’da teşkilatımız çok iyi, belediyemiz çalışıyor. Milletvekillerimiz Ankara’da önemli görevler icra ediyorlar. Bu tablo daha büyük başarıları getirir. Zaten Isparta güzel, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi iyi, en yaşanabilir iller sıralamasında en tepelerde oluyor. Dolayısıyla biraz da imreniyoruz. Ama ara ara Isparta’daki gül kokusunu koklamak isteriz. Güzel bir şehrimiz var, şehirde güzel insanlar var. Sıcak atmosferin olduğuna şahitlik ettik. Allah bu güzellikten mahrum etmesin. Başkanımıza başarılar, teşkilata da muvaffakiyetler diliyorum. Birlik ve beraberlik ruhunun artarak devam etmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un Isparta’yla ilgili söylediği güzel sözlerin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Görevde 3 yılı geride bıraktığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, bu süre içerisinde seçim döneminde vermiş olduğu sözlerin yanı sıra birçok ihtiyaca yönelik hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Sadece verdiğimiz sözler değil, vermediğimiz sözlerle ilgili de ihtiyaç gördükçe, memleketimizde olması gerektiğini düşündüğümüz, insanlarımızın daha mutlu olacağı ve yaşanabilirliğimizi daha da artırabilecek her ihtiyacı karşıladık. Çok güzel hizmetler ettik. Arzumuz kalan zamanımızda da aynı istek ve hevesle daha güzel hizmetleri yapmaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilikte bize göstermiş olduğu yolda yürüyerek başarılı olmamak mümkün değil. Yeter ki onun sözlerini tutalım, yayımlamış olduğu manifestoya uygun hareket edelim. Şehrimizin çok daha güzel olacağı inancıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarla şehrimizi Türkiye’de önde ve örnek olan şehirler haline getirmek istiyoruz. Ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.Ziyaretin ardından Başkan Başdeğirmen, Ali İhsan Yavuz’a gül tablosu hediye etti.