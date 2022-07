NÖBETÇİ FIRINLAR BELİRLENDİ 2022

1.GÜN: Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Yedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı), Gül Ekmek Teknesi Çünür Mah 102 Caddesi No: 158/1, Gevrekler Taş Fırın Savköy Isparta Antalya Yolu No:26, Ankara Unlu Mamulleri Gülistan Mah. 111 Cadde No 268 Daire 1.



2.GÜN: Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Yedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı), Gül Ekmek Teknesi Çünür Mah. 102 Caddesi No: 158/1, Gevrekler Taş Fırın Savköy Isparta Antalya Yolu No:26, Ankara Unlu Mamulleri Gülistan Mah. 111 Cadde No 268 Daire 1, Ali Köyü Ekmek Fırını Ali Köyü, İslamköy Taş Fırını (bütün şubeleri açıktır) Ayazmana Mah. 230.Cad.C Blok Zemin Kat No:1-2, Ekmekçibaba Fırını Karaağaç Mahallesi 1821 Sok. Karaağaç Eczane Arkası.



3.GÜN: Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Yedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı), Gül Ekmek Teknesi Çünür Mah. 102 Caddesi No: 158/1, Gevrekler Taş Fırın Savköy Isparta Antalya Yolu No:26, Ankara Unlu Mamulleri Gülistan Mah. 111 Cadde No 268 Daire 1, Ali Köyü Ekmek Fırını Ali Köyü, İslamköy Taş Fırını (bütün şubeleri açıktır) Ayazmana Mah. 230.Cad.C Blok Zemin Kat No:1-2, Ekmekçibaba Fırını Karaağaç Mahallesi 1821 Sok. Karaağaç Eczane Arkası.



4.GÜN: Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Yedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı), Gül Ekmek Teknesi Çünür Mah. 102 Caddesi No: 158/1, Gevrekler Taş Fırın Savköy Isparta Antalya Yolu No:26, Ankara Unlu Mamulleri Gülistan Mah. 111 Cadde No 268 Daire 1, Ali Köyü Ekmek Fırını Ali Köyü, İslamköy Taş Fırını (bütün şubeleri açıktır) Ayazmana Mah. 230.Cad.C Blok Zemin Kat No:1-2, Ekmekçibaba Fırını Karaağaç Mahallesi 1821 Sok. Karaağaç Eczane Arkası.