isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

ISPARTA'DA KURBAN BAYRAMINDA AÇIK OLACAK NÖBETÇİ FIRINLARIN LİSTESİ 2022

ISPARTA'DA KURBAN BAYRAMINDA AÇIK OLACAK NÖBETÇİ FIRINLARIN LİSTESİ 2022
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
NÖBETÇİ FIRINLAR BELİRLENDİ 2022
1.GÜN: Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Yedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı), Gül Ekmek Teknesi Çünür Mah 102 Caddesi No: 158/1, Gevrekler Taş Fırın Savköy Isparta Antalya Yolu No:26, Ankara Unlu Mamulleri Gülistan Mah. 111 Cadde No 268 Daire 1.
 
2.GÜN: Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Yedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı), Gül Ekmek Teknesi Çünür Mah. 102 Caddesi No: 158/1, Gevrekler Taş Fırın Savköy Isparta Antalya Yolu No:26, Ankara Unlu Mamulleri Gülistan Mah. 111 Cadde No 268 Daire 1, Ali Köyü Ekmek Fırını Ali Köyü, İslamköy Taş Fırını (bütün şubeleri açıktır) Ayazmana Mah. 230.Cad.C Blok Zemin Kat No:1-2, Ekmekçibaba Fırını Karaağaç Mahallesi 1821 Sok. Karaağaç Eczane Arkası.
 
3.GÜN: Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Yedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı), Gül Ekmek Teknesi Çünür Mah. 102 Caddesi No: 158/1, Gevrekler Taş Fırın Savköy Isparta Antalya Yolu No:26, Ankara Unlu Mamulleri Gülistan Mah. 111 Cadde No 268 Daire 1, Ali Köyü Ekmek Fırını Ali Köyü, İslamköy Taş Fırını (bütün şubeleri açıktır) Ayazmana Mah. 230.Cad.C Blok Zemin Kat No:1-2, Ekmekçibaba Fırını Karaağaç Mahallesi 1821 Sok. Karaağaç Eczane Arkası.
 
4.GÜN: Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Yedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı), Gül Ekmek Teknesi Çünür Mah. 102 Caddesi No: 158/1, Gevrekler Taş Fırın Savköy Isparta Antalya Yolu No:26, Ankara Unlu Mamulleri Gülistan Mah. 111 Cadde No 268 Daire 1, Ali Köyü Ekmek Fırını Ali Köyü, İslamköy Taş Fırını (bütün şubeleri açıktır) Ayazmana Mah. 230.Cad.C Blok Zemin Kat No:1-2, Ekmekçibaba Fırını Karaağaç Mahallesi 1821 Sok. Karaağaç Eczane Arkası.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mobilya alacaklar bu habere dikkat!
ISPARTA'DA KURBAN BAYRAMINDA AÇIK OLACAK NÖBETÇİ FIRINLARIN LİSTESİ 2022
Isparta'da Kurban Bayramı Tedbirleri 2022ISPARTA'DA KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ 2022
Isparta'da Mezarlık alanları bayram ziyaretine hazır hale getirildiISPARTA'DA MEZARLIK ALANLARI BAYRAM ZİYARETİNE HAZIR HALE GETİRİLDİ
Isparta'da Lavanta Zamanı - Lavender Time in IspartaISPARTA'DA LAVANTA ZAMANI - LAVENDER TİME İN ISPARTA
BAYRAM ÖNCESİ ALIŞVERİŞİ İÇİN EN İYİ FİYATLAR ÖNDER AVM ŞUBELERİNDE
ISPARTA'DA YAZA HAREKETLİ GİRİYORUZISPARTA'DA YAZA HAREKETLİ GİRİYORUZ
Isparta'da Emniyetten “TÜMÖR” Operasyonu ISPARTA'DA EMNİYETTEN “TÜMÖR” OPERASYONU
ISPARTA AŞEVİ'NDEN BASIN DUIYURUSUISPARTA AŞEVİ'NDEN BASIN DUIYURUSU
Isparta'da Hemzemin Geçit Bakımı Uyarısı: bazı yollar trafiğe kapatılacak
Isparta Valiliği duyurdu: girişler yasaklandı
Isparta'da hırsızlık olayı!ISPARTA'DA HIRSIZLIK OLAYI!
ISPARTA'DA TURŞUCUM'DAN BAYRAMA ÖZEL ÇİĞKÖFTE FIRSATI
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ KAÇ LİRA OLDU? İŞTE O RAKAM AÇIKLANDI
ISPARTA'DA HESAPLI GİYİMİN TEK ADRESİ YÜKSEL ERGÜL!
EN TATLI VE HESAPLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRESİ SEDAT ÖZ GURME!
ISPARTALI ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ!ISPARTALI ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ!
HABER AJANSLARI: ZAM ORANLARI BELLİ OLDU KAÇ LİRA MAAŞ ALACAKLAR?
Isparta Valisi Baruş'tan anlamlı ziyaretISPARTA VALİSİ BARUŞ'TAN ANLAMLI ZİYARET
Esnaf Dostu Vali’den Isparta esnaf teşkilatına ziyaretESNAF DOSTU VALİ’DEN ISPARTA ESNAF TEŞKİLATINA ZİYARET
ISPARTA'DA KURBAN KESİM YERLERİNDE DENETİMLER ARTIRILDIISPARTA'DA KURBAN KESİM YERLERİNDE DENETİMLER ARTIRILDI
ISPARTA'DA KURBAN BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI
ISPARTA'DA DOLANDIRICILIK ZANLISINA SUÇÜSTÜISPARTA'DA DOLANDIRICILIK ZANLISINA SUÇÜSTÜ
-Isparta’nın ‘demiryolu’ ile ‘Akdeniz limanına’ açılması şart-ISPARTA’NIN ‘DEMİRYOLU’ İLE ‘AKDENİZ LİMANINA’ AÇILMASI ŞART
Dilan Polat Isparta Şubesi Coşkuyla Açıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
ISPARTA-tursu-salgam-suyu-cigkofte-siparis, ISPARTA uygun avm, isparta-gul-lavanta-urunleri-dogal-lavander-rose-kozmetik-cosmetics isparta-guzellik-salonu-merkezi-telefon-numarasi isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-perde-jaluzi-stor-fon-perde-firmalari isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-hatay-yoresel-urunler isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

BAYRAM ÖNCESİ ALIŞVERİŞİ İÇİN EN İYİ FİYATLAR ÖNDER AVM ŞUBELERİNDEBAYRAM ÖNCESİ ALIŞVERİŞİ İÇİN EN İYİ FİYATLAR ÖNDER AVM ŞUBELERİNDE05 Temmuz 2022
ISPARTA'DA HESAPLI GİYİMİN TEK ADRESİ YÜKSEL ERGÜL!ISPARTA'DA HESAPLI GİYİMİN TEK ADRESİ YÜKSEL ERGÜL!05 Temmuz 2022
Dilan Polat Isparta Şubesi Coşkuyla AçıldıDilan Polat Isparta Şubesi Coşkuyla Açıldı03 Temmuz 2022
ISPARTA'DA TURŞUCUM'DAN BAYRAMA ÖZEL ÇİĞKÖFTE FIRSATIISPARTA'DA TURŞUCUM'DAN BAYRAMA ÖZEL ÇİĞKÖFTE FIRSATI05 Temmuz 2022
Isparta'da Hemzemin Geçit Bakımı Uyarısı: bazı yollar trafiğe kapatılacakIsparta'da Hemzemin Geçit Bakımı Uyarısı: bazı yollar trafiğe kapatılacak05 Temmuz 2022
Isparta'da geleneksel kurban indirme töreni yapılacakIsparta'da geleneksel kurban indirme töreni yapılacak01 Temmuz 2022
YENİ ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 TL OLDUYENİ ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 TL OLDU01 Temmuz 2022
Isparta'da Kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışı için Türker EtIsparta'da Kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışı için Türker Et02 Temmuz 2022
HABER AJANSLARI: ZAM ORANLARI BELLİ OLDU KAÇ LİRA MAAŞ ALACAKLAR?HABER AJANSLARI: ZAM ORANLARI BELLİ OLDU KAÇ LİRA MAAŞ ALACAKLAR?04 Temmuz 2022
ISPARTA'DA DOLANDIRICILIK ZANLISINA SUÇÜSTÜISPARTA'DA DOLANDIRICILIK ZANLISINA SUÇÜSTÜ03 Temmuz 2022
ISPARTA'DA KURBAN KESİM YERLERİNDE DENETİMLER ARTIRILDIISPARTA'DA KURBAN KESİM YERLERİNDE DENETİMLER ARTIRILDI04 Temmuz 2022
EN TATLI VE HESAPLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRESİ SEDAT ÖZ GURME!EN TATLI VE HESAPLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRESİ SEDAT ÖZ GURME!04 Temmuz 2022
Isparta YEDAM Atölye Sergisi AçıldıIsparta YEDAM Atölye Sergisi Açıldı30 Haziran 2022
Isparta'da motosiklet hırsızlığı olayıIsparta'da motosiklet hırsızlığı olayı30 Haziran 2022
ISPARTA HABER: PATLAMADA 3 İŞÇİ YANDIISPARTA HABER: PATLAMADA 3 İŞÇİ YANDI02 Temmuz 2022
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ KAÇ LİRA OLDU? İŞTE O RAKAM AÇIKLANDIBEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ KAÇ LİRA OLDU? İŞTE O RAKAM AÇIKLANDI05 Temmuz 2022
ISPARTA'DA KURBAN BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMIISPARTA'DA KURBAN BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI04 Temmuz 2022
Isparta Valiliği duyurdu: girişler yasaklandıIsparta Valiliği duyurdu: girişler yasaklandı05 Temmuz 2022
Isparta'da Yaş meyve ve sebzede rekor ihracatIsparta'da Yaş meyve ve sebzede rekor ihracat03 Temmuz 2022
ISPARTALI ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ!ISPARTALI ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ!04 Temmuz 2022