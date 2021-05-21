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ISPARTA OTO EKSPERTİZ

ISPARTA'DA KUMAR OPERASYONU

ISPARTA'DA KUMAR OPERASYONU
ISPARTA
G.Tarihi: 21.05.2021 13:14
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
  
18.05.2021 günü saat 21:00 sıralarında idaremiz Fatih Mahallesinde bir adreste kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği ihbarları üzerine bahse konu adres takip edilerek alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; 150 TL para, 315 adet iskambil kâğıdı, namlusu kesilmiş 1 adet av tüfeği, tüfeğe ait 2 adet fişek ve Rambo bıçağı olarak tabir edilen kesici alet bulunduğu, içeride toplam 9 şahsın olduğu ve söz konusu yerin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık yer haline getirildiğinin tespit edilmesi üzerine;
 
Bahse konu ikamet sahibi hakkında Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama ve 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında adli işlem başlatılmış, adreste bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince toplam 33.694 TL İdari Yaptırım uygulanmış, ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen iş yeri mühürlenerek kapatılmıştır.
   
  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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