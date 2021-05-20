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31 Mayıs tarihinde sona erecek

31 Mayıs tarihinde sona erecek
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emlak vergisi ödemelerinde son günler

Emlak vergisi ödemeleri yıl içinde iki kez gerçekleştiriliyor. İlk taksit ödemeleri 31 Mayıs tarihinde sona erecek.

 
Emlak vergisi ödemelerinin ilk taksitleri için süre 31 Mayıs'ta sona eriyor. Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinin ödemeleri internetten de yapılabilecek.
İkinci taksitleri kasım ayında ödenen emlak vergisini kaçıranlar ise geciken taksit ya da ödeme için her ay için belirlenen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. 

2 TÜR EMLAK VERGİSİ BULUNUYOR
Sahip olunan gayrimenkul ya da taşınmaz için tahsil edilen emlak vergisi iki çeşit olarak belirleniyor.
- Apartman, daire, iş yeri, müstakil ev gibi yapılarda bina vergisi veriliyor.
- Arsa ve arazi sahipleri ise arazi vergisi ödüyor.
Verginin miktarı ise mülkün cinsine, genişliğine ve bulunduğu şehre-ilçeye göre değişkenlik gösterir.

KİMLER MUAF TUTULUYOR
Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulur.
Ayrıca brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da hisse sahibi olanlar da vergiden muaf. Buna rağmen ödeyenler ise 5 yıla kadar geri ödeme alabiliyor.
Öte yandan, köylerde de tarım işletme binaları, içmeler, hamam, çamaşırhane, değirmenler ve köy odaları ile soğuk hava depoları ve kaplıcalar da muaf kabul ediliyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?
Mülkü, cinsi, genişliği ve lokasyonu dışında emlak vergisi hesaplama da önemli bir detay olarak karşımıza çıkmaktadır. 4 yılda bir toplanan takdir komisyonları tarafından belirlenen emlak vergisinde belirlenen rakam üzerine her yıl yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor.
Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak belirlendi. 2021'ye ait vergi değeri rayiç değere yüzde 4,55 artış eklenerek tespit edilecek.

İNTERNETTEN DE YAPMAK MÜMKÜN
Emlak vergisi ödemeleri birden çok çeşitli alandan yapılabiliyor. İnternetten işlem yapmak istemeyenler belediyeden işlem yapabilirler. Emlak vergisi ödeme banka şubelerinden de yapılabilir.
Online emlak vergisi ödemelerinde ise 3 farklı seçenek bulunuyor.
1- Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyenin banka hesabına havale ya da EFT yapabilirsiniz.
2- Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden de emlak vergisi ödeme işlemleri yapabileceğiniz alanlar arasında yer alıyor.
3- E-Devlet platformu üzerinden çeşitli vergi borçlarınızı da ödeyebilirsiniz. Platformdaki “İnternet Vergi Dairesi” sekmesinden emlak verginizi de görüntüleyebilirsiniz.
 
 
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