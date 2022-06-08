Isparta İl J.K.lığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak JASAT tarafından yapılan istihbarı çalışma ve takip neticesinde: 07 Haziran 2022 tarihinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan hakkında (17) yıl (2) ay (7) gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs yapılan takip neticesinde: Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından saklandığı yerde yakalanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kuruntuna teslim edilmiştir.İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.