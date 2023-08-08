Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre, Şehadetinin Yıl Dönümünde Isparta'da Anıldı

Isparta, 7 Ağustos 2023 - Siirt'te 2016 yılında hain terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre, Isparta'da düzenlenen anma töreniyle dualarla anıldı. Garnizon şehitliğinde düzenlenen törene, aziz şehitlerimizin aileleri başta olmak üzere birçok önemli isim katıldı.

Vali Aydın Baruş'un öncülük ettiği anma törenine Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, kahraman gaziler ve kamu kurumlarından sorumlu yöneticiler de katıldı.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ardından tüm şehitlerimiz için dualar okundu. Vali Baruş, tören boyunca şehit aileleriyle yakından ilgilendi ve evlatlarının kabirlerinde bekleyen ailelere taziye dileklerini iletti. Ayrıca, şehitlerimizin kabirleri başında dua ederek onurlandırdı.

Bu anlamlı anma töreni, geçmişte fedakarlıkla vatanı uğruna canlarını feda etmiş kahraman şehitlerin hatıralarını yaşatma ve ailelerine destek olma amacını taşıyarak gerçekleşti. Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre'nin anısı, Isparta halkı ve yetkililer tarafından büyük bir saygı ve minnetle yad edildi.