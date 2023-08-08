Isparta Belediyesi gelir düzeyi düşük aileleri doğalgazla buluşturuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Isparta Belediyesi işbirliğinde yürütülen ‘Hava Kalitesinin İyileştirilmesi’ projesi kapsamında doğalgazı olmayan gelir düzeyi düşük ailelerin evlerine ücretsiz doğalgaz tesisatı döşeniyor. Doğalgaz bağlanan ailelerin hem ısınma problemleri çözülürken, hem de hava kirliliğinin önüne geçiliyor. Aileler soba yakma derdinden, kışın dumandan zehirlenme korkusundan, soğuk su ile bulaşık yıkama derdinden kurtuluyor. Aileler, “Başkanımız Isparta’nın evladı olarak şehrin sorunlarını biliyor. Hizmet ediyor, çok memnunuz. Allah bin kere razı olsun” dediler.Isparta Belediyesi, şehirdeki hava kirliliğini en aza indirmek ve iyileştirmek, gelir düzeyi düşük ailelerin konutlarını doğalgazla buluşturmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da destekleriyle konutlara ücretsiz doğalgaz tesisatı döşüyor. Ücretsiz doğalgaz tesisatı ve kombi hizmetinden yararlanmak için başvurular daha önce alınmıştı. Alınan başvurular sonucunda şartları uygun olan ailelerin konutları doğalgazla buluşuyor.İlk etapta yaklaşık 120 konutun doğalgazı için A’dan Z’ye tüm tesisat işlemleri yapılacak ve kombileri bağlanacak. Gelir düzeyi düşük ailelerin konutlarına ücretsiz doğalgazla buluşturma çalışmaları başladı. Tesisat döşeme çalışmalarının tamamlandığı konutlar doğalgaz kullanmaya başlarken, belirlenen program dahilinde başvurusu uygun bulunan konutlar doğalgazla tek tek buluşturuluyor.Ücretsiz doğalgaz tesisat hizmeti en çok yaşlı vatandaşları sevindirdi. Kış aylarında soba yakmanın zorluğunu yaşayan yaşlı vatandaşlar, sunulan hizmet sayesinde artık soba yakma derdiyle uğraşmayacaklar. Ayrıca sobayla tek odada ısınabilen vatandaşlar, doğalgaz sayesinde tüm odalarda aynı sıcaklığı bulabilecekler. Sobalı evlerin yaşadığı en büyük problemlerden birisi de kadınların mutfakta özellikle kış mevsiminde soğuk suda bulaşık yıkamasıydı. Kadınlar da artık evlerine ulaşan doğalgaz sayesinde bulaşıklarını sıcak suyla yıkayabilecekler.Isparta Belediyesi, aldığı başvurular sonucunda şartları uygun olan gelir düzeyi düşük ailelerin konutlarına ücretsiz doğalgaz tesisatı döşeme çalışmalarına başladı. Ekipler, belirlenen evlere giderek, hızlı bir şekilde konutun doğalgaz dönüşümünü gerçekleştiriyor.Ücretsiz doğalgaz tesisat hizmetinden yararlanan ailelerden birisi de Fadime (71)-Hüsnü Mesut(74) Ören çiftiydi. Evlerine doğalgaz tesisatının döşenmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Ören çifti, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Önceki aylarda Isparta Belediyesi’nin doğalgaz tesisatıyla ilgili müracaat ilanını gördüğünü belirten Hüsnü Mesut Ören, başvuru yaptığını ve şartlarının uygun olarak kabul edildiğini söyledi. Ören, “Ekipler eve gelip tesisatımızı döşedi. Allah devletimize zeval vermesin. Kışın zorluk çekiyordum. Yaşım 75 oldu. Sabah kalkıyordum kovaya kömür dolduruyordum akşam olunca tekrar kömür koyuyordum” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden Ören, “Başkanımız Isparta’nın evladı olarak şehrin sorunlarını biliyor. Hizmet ediyor, çok memnunuz. Allah bin kere razı olsun” ifadelerinde bulundu.Kış aylarında 2 kez sobadan dolayı karbon monoksit zehirlenmesi tehlikesi yaşadıklarını anlatan Fadime Ören, “Hemen farkına vardık ve sobayı hemen dışarı attık. Bel fıtığı ve boyun fıtığı olduğu için sobayı eşim yakıyordu. Kendisi olmadığında zorla taşıyordum kovayı. Çok zorluk geçiyordum. Pazar alanına gelenler soba dumanından rahatsız oluyorlardı. Çevredeki apartmanlardan da bakıyorlardı bize bir şey demiyorlardı ama biz suçlanıyorduk. Şimdi bu dertten kurtulduk. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Ayazmana Mahallesi’nde tek başına yaşayan Fatime Kapar (63) da konutunda doğalgazla tanıştı. Soba yakmanın zorluğundan bahseden Kapar, soba kovasını kaldırmanın ve indirmenin kendisi için artık güç olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Kapar, “Kışın soğuk suda bulaşık yıkamak da zor oluyordu. Şimdi daha kolay olacak” dedi.Yine Ayazmana Mahallesi’nde ikamet eden Emine (68)- Ramazan (68)Onat çifti de ilk kez doğalgaza kavuşmanın sevincini yaşıyor. Yaşlandıkça sobayı yakmanın zor olduğuna değinen Ramazan Onat, ağır bir ameliyat geçirdiğini bu yüzden soba kovasını kaldırmakta zorluk yaşadığını söyledi. Isparta Belediyesi’nin sayesinde doğalgaza kavuştuklarını dile getiren Onat, “Belediyemiz tesisat döşemeseydi bu halimizle iyi kötü soba yakmaya devam edecektik. Çaremiz yok. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Olmasaydı yapma imkanımız yoktu. Sobayla bir odayı yakıyordum, diğer odalar buz gibi oluyordu. Doğalgazın isi ve pası yok, tertemiz yanıyor. Allah belediyemizden razı olsun” görüşlerinde bulundu.Emine Onat da bulaşıkları soğuk su ile yıkayıp soğuk suyla abdest aldığını belirterek, “Bundan sonra sıcak su kullanacağız. Daha iyi olacak. Belediye Başkanımızdan bin kere Allah razı olsun” dedi.