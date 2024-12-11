Isparta’da 7. Kitap Fuarı Başlıyor: ‘Kitaplar Gül Açıyor’

Kitapseverlere Büyük Buluşma: 13-22 Aralık Gökkubbe Fuar Merkezi’nde

Isparta Belediyesi’nin “Kitaplar Gül Açıyor” temasıyla düzenlediği 7. Kitap Fuarı, 13 Aralık’ta Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor. Fuar, 10 gün boyunca 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Resmi açılış töreni ise 13 Aralık Cuma günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek.

Fuarın Öne Çıkanları: Yazar Buluşmaları ve Söyleşiler

Türkiye’nin dört bir yanından yayınevlerinin katılacağı fuarda, kitapseverler birbirinden değerli yazarlarla buluşma fırsatı yakalayacak. 10 gün sürecek etkinlikte, yazarlar kitaplarını imzalarken, söyleşilerle okurlarıyla bir araya gelecek.

Başkan Başdeğirmen’den Davet

Eğitim ve kültür alanında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, özellikle çocuklara kitap sevgisi aşılamanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Başkan Başdeğirmen, “Kitap fuarımız, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın kitaplarla daha fazla vakit geçirmesine katkı sağlıyor. Uygun fiyatlarla sunulan yayınevlerinin yayınlarıyla, herkesin bu fuardan faydalanmasını istiyoruz. Tüm hemşerilerimizi cuma günü fuarımızın açılışına bekliyoruz” dedi.

Fuar Isparta’nın Eğitim Geleneğini Güçlendiriyor

Başkan Başdeğirmen, Isparta’nın bir eğitim şehri olarak bu tür etkinliklerle öğrenci ve vatandaşlar için büyük fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Kitap fuarı, çocuklardan yetişkinlere kadar herkese zengin bir kitap seçkisiyle hitap edecek.

Kitaplara ve eğitime gönül veren herkesin heyecanla beklediği fuar, Isparta’nın kültürel takvimindeki en önemli etkinliklerden biri olmaya devam ediyor.



