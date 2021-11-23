DAVRAZ MAHALLESİNDE, SÜT KAMYONU PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarptı. Sürücüsünün 2 gündür uyumadığı belirtilen kazada park halinde bulunan 3 araçta zarar meydana geldi.
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