ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI

ÇELENK SUNMA TÖRENİ TARİH 24 KASIM 2021 YER 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı

09.20 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda toplanma.

09.45 Çelenk Sunma

24 Kasım Öğretmenler Günü Çelengi

09.47 Saygı Duruşu

Saygı Duruşu 09.48 İstiklal Marşı’nın Okunması 09.50 Törenin Sona Ermesi 10.00 Valilik Makamını Ziyaret

Isparta Valisi Sayın ÖmerSEYMENOĞLU’nun Öğretmenleri Kabulü.

KUTLAMA PROGRAMI TARİH 24 KASIM 2021

YER Bahçeşehir Koloji Konferans Salonu

10.30 Toplanma ve Yerleşme 10.35 İstiklal Marşı’nın Okunması 10.37 İl Milli Eğitim Müdürü Sayın

Erhan BAYDUR’un Konuşması

10.50 Yıl İçinde Adaylığı Kaldırılan Öğretmenlerin “Yemin Töreni”

Yıl İçinde Adaylığı Kaldırılan Öğretmenlerin “Yemin Töreni” 11.00 Yıl İçinde Emekli Olan Öğretmenlere “Hizmet Şeref Belgesi” Takdimi 11.10 Ödül Töreni

11.20 Halk Oyunları Gösterisi

Halk Oyunları Gösterisi 11.20 Müzik Dinletisi

Müzik Dinletisi 11.50 Kapanış.

Cumhuriyetimizin banisi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928 yılında Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesi nedeniyle, 1981 yılından bu yana 24 Kasım “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır.Öğretmenlik, hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve onurlu bir görevdir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi büyük bir fedakârlık ve özveriyle yetiştiren, onlara iyiyi, doğruyu gösteren ve sorumlu bireyler olarak yetiştiren değerli öğretmenlerimiz, çok kutsal bir vazifeyi icra etmektedirler.Öğretmenlik, tüm mesleklerin temelini oluşturur. Öğretmenlerimiz sayesinde gelecek nesillere ekilen tohumlar yeşererek, ülkemizi, geleceğin dünyasında daha çağdaş ve modern bir seviyeye getirecektir. Bu saygın mesleğe kendini adamış olan öğretmenlerimiz dün ve bugün olduğu gibi, yarın da istikbalimizin mimarı olmaya devam edeceklerdir.Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünsözü, öğretmenlerimizin değerini açıkça ortaya koymaktadır.Bu duygu ve düşüncelerle; İlimizde ve Ülkemizin her köşesinde görev yapan, bizlerin yetişmesinde büyük emeği olan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler gününü içtenlikle kutluyor, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit olan aziz eğitim şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum.