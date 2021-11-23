Doç.Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu’ya ‘Yılın En Başarılı Genç Kardiyoloğu’ Ödülü

Hastanemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu Türk Kardiyoloji Derneği tarafından verilen ‘Yılın En Başarılı Genç Kardiyoloğu’ birincilik ödülüne layık görüldü.Türk Kardiyoloji Derneğince düzenlenen “Türk Kardiyoloji Kongresi”nde ödüller sahiplerini buldu. Her yıl kardiyoloji alanındaki bilim insanlarını bir araya getiren kongrede hastanemiz Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu “Yılın En Başarılı Genç Kardiyologları” birincilik ödülünü aldı.Toplamda yaptığı 70’den fazla ulusal ve uluslararası makale, bildiri, sunum ve araştırmaya imza atan, 200’den fazla atıf alan Doç.Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu, bu ödüle layık görülmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Kuyumcu, “Bu süreçte desteklerini esirgemeyen üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’ya ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar’a teşekkür ediyorum.” dedi.