Isparta'da Karate Başarıları Kutlandı

Melih Tarık Naimoğlu: 2012 doğumlu erkekler kategorisinde 2023 Türkiye Şampiyonu ve Balkan Şampiyonu unvanlarına sahip.

Hakan Çınar Toklu: 2013 doğumlu erkekler Kata kategorisinde Türkiye üçüncüsü.

Enes Gündaşlı: 2016 doğumlu erkekler Kata kategorisinde Türkiye üçüncüsü.

Ahmet Mert Karakaş: Okul Sporları gençler 68 Kg Kumite Grup elemeleri şampiyonu.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarılı Karate sporcularını ağırlayarak başarılarını kutladı. İl Müdürü Danayiyen, sporcuları tebrik ederken, antrenör ve temsilcilere de teşekkür etti.Isparta, 7 Ağustos 2023 - Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karate branşında başarılı sonuçlar elde eden sporcuları ağırlayarak başarılarını kutladı. İl Müdürü Mahmut Danayiyen, başarılı sporcular Melih Tarık Naimoğlu, Hakan Çınar Toklu, Enes Gündaşlı, Ahmet Mert Karakaş, antrenör Murat Şakir Demiral ve İl Temsilcisi Kadir Karakaş'ı misafir etti.İl Müdürü Mahmut Danayiyen, sporcuları tebrik ederken, aynı zamanda antrenör Murat Şakir Demiral ve İl Temsilcisi Kadir Karakaş'a da katkıları için teşekkür etti.Bu başarılı sporcuların elde ettiği başarılar, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gururla karşılandı. Sporcuların azim ve çalışmaları, geleceğe dair umutları artırıyor.