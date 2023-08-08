Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi SDMUN’23 ile Bir İlke Daha İmza Atıyor

Katılan öğrencilerin dünya genelindeki önemli sorunlara yeni çözümler getirebilecekleri konferansın amacı katılımcı gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini arttırmak, farkındalık yaratmak ve kültürler arası etkileşimi artırmaktır. Katılım tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Birleşmiş Milletler Konferansı tamamen yüz yüze olacak şekilde Süleyman Demirel Fen Lisesi ev sahipliğinde düzenleniyor. Resmi dili İngilizce olan ve Harvard Modeli gerçekleştirilecek konferansa çeşitli şehir ve okullardan 150 delege ve 50’den fazla organizasyon katılıyor.