Erkin Baba'yı Kaybettik!

Türk Rock Müziğinin Efsane İsmi Erkin Koray Hayatını Kaybetti

Türk rock müziğinin öncülerinden ve efsane isimlerinden Erkin Koray, akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra 82 yaşında aramızdan ayrıldı. 24 Haziran 1941'de İstanbul'da doğan Koray, müziğe olan ilgisiyle genç yaşta sahne almaya başladı. "Cemalim," "Fesuphanallah," "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" gibi unutulmaz eserlerle Türk rock müziğinin temellerini atmıştır.

Uzun yıllar Kanada'da yaşayan sanatçı, müziğiyle sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de takdir kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi birçok isim, Erkin Koray'ın vefatı için başsağlığı mesajları yayımladı. Sanat camiası ve sevenleri büyük bir üzüntü içinde, ancak Erkin Koray'ın müziği ve mirası her zaman yaşayacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ERKİN KORAY İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan mesajında, "Türk müziğinin duayenlerinden Erkin Koray’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

