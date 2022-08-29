Tarihini şanlı zaferlerle yazan aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı büyük zaferin 100 üncü yıl dönümünü büyük bir iftihar ve gururla kutlamanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.30 Ağustos 1922’te, ülkesi dört bir yandan işgal altına alınarak boyun eğdirilmek istenen Milletimiz, “Ya İstiklal Ya Ölüm” haykırışıyla Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde dünyanın en büyük sömürge güçlerine karşı verdiği İstiklal Mücadelesini Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle kesin bir zaferle neticelendirmiştir.Mazisi şan ve şeref destanlarıyla dolu olan Kahraman Türk Ordusu’nun kazandığı bu emsalsiz zafer, vatanı ve bağımsızlığı tehlike altında olan Türk evladının imanının verdiği kuvvetle kükremiş bir sel haline gelerek her türlü imkânsızlığın üstesinden gelebileceğini tüm dünyaya ispatladığı tarihteki nadide örneklerden biridir.100 yıl önce, vatan topraklarının dokunulmazlığı uğrunda ecdadımızın canları ve kanları pahasına sergilediği eşsiz fedakârlık ve mücadele anlayışı, o günden bu yana, ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin iradesine kast eden terör odaklarına ve onların destekçilerine karşı verdiğimiz mücadelede ilham kaynağımız olmaya devam etmektedir.Tarihi boyunca gücünü birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin vatan topraklarını ve mukaddes değerlerini savunmak için ortaya koyduğu amansız mücadelelerin en güzel timsallerinden biri olan Büyük Taarruz Ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz Milletimizin ve Ispartalı hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan toprağı ve bağımsızlık uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.