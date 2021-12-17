ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
İl Merkezinde huzur ve güven ortamını sağlamak adına yapılan fuhuş ile çok sayıda mağduru bulunan kaçak alkol imalatı ve satışı konusuyla ilgili birimlerimizin koordineli yürüttükleri çalışmalar neticesinde tespit edilen bir gruba yönelik gerçekleştirilen operasyonda;
Ele geçirilen 450 Litre merdiven altı sağlığa zararlı alkol imha edilmiş, kaçak alkol imalatı ve fuhuş yapan, yaptıran 2(iki) şahısTUTUKLANMIŞ, 5607 sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan ADLİ İŞLEM yapılmıştır.
Değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. İletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.