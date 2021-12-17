İl Merkezinde huzur ve güven ortamını sağlamak adına yapılan fuhuş ile çok sayıda mağduru bulunan kaçak alkol imalatı ve satışı konusuyla ilgili birimlerimizin koordineli yürüttükleri çalışmalar neticesinde tespit edilen bir gruba yönelik gerçekleştirilen operasyonda;Ele geçirilenmerdiven altı sağlığa zararlı alkol imha edilmiş, kaçak alkol imalatı ve fuhuş yapan, yaptıran, 5607 sayılı Kanuna Muhalefet Suçundanyapılmıştır.Değerli vatandaşlarımızınhattına venumaralıvetabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. İletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.