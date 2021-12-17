Gönen Müftülüğü; Fen Lisesinde Değerler Eğitimi, İmam Hatip Ortaokulu'nda ibadet esaslarının uygulamalı öğretimi,
Çok Programlı Lisede ise Almanca Dil Eğitimi ile Değerler Eğitimi için Gönen Milli Eğitim Müdürlüğü ile Uygulama Esasları Protokolünü imzaladı.
Gönen İlçe Müftüsü Abdülhalim Erkoç yaptığı konuşmada "Bu protokolle birlikte temel amacımız Milli ve Manevi değerlerini özümsemiş, manevi ve ahlaki prensiplere uygun hayat süren ve bu ilkeleri yaşamı boyunca korumayı vazife bilen gençler yetiştirmektir. Onların duygu ve düşüncelerine sahih dini bilgiyle istikamet vermek, sosyal davranış algı ve alışkanlıkların Nebevi ölçülere göre edinilmesini sağlamak istiyoruz.cumlelerine yer verdi.
Müftü Erkoç;
Rabbimize duam öğrencilerimizin İslam dininin güzelliklerini Kur'an ve Peygamberi mirası keşfetmelerini sağlamak bu husustaki ilgi ve meraklarını diri tutmaktır. Dinle bağını koparmayan kendi değerlerine sahip çıkan, müslümanların dertlerine bigane kalmayan duyarlı, ahlâklı bir kuşak hepimizin arzusudur. Ahlaki ilkelerimizi anlatırken referansımız İslam dininin temel prensipleridir, şeklinde konuştu.
Gönen Milli Eğitim Müdürü Mehmet Arslan da Müftülüğün gayretli çalışmaları nedeniyle teşekkürlerini ileterek ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını söyledi.