Gönen Müftülüğu ile İlçe Milli Eğitim Arasında Değerler Eğitimi ve Almanca Dili Öğretimi İşbirliği Protokolü











Gönen İlçe Müftüsü Abdülhalim Erkoç yaptığı konuşmada "Bu protokolle birlikte temel amacımız Milli ve Manevi değerlerini özümsemiş, manevi ve ahlaki prensiplere uygun hayat süren ve bu ilkeleri yaşamı boyunca korumayı vazife bilen gençler yetiştirmektir. Onların duygu ve düşüncelerine sahih dini bilgiyle istikamet vermek, sosyal davranış algı ve alışkanlıkların Nebevi ölçülere göre edinilmesini sağlamak istiyoruz.cumlelerine yer verdi.Rabbimize duam öğrencilerimizin İslam dininin güzelliklerini Kur'an ve Peygamberi mirası keşfetmelerini sağlamak bu husustaki ilgi ve meraklarını diri tutmaktır. Dinle bağını koparmayan kendi değerlerine sahip çıkan, müslümanların dertlerine bigane kalmayan duyarlı, ahlâklı bir kuşak hepimizin arzusudur. Ahlaki ilkelerimizi anlatırken referansımız İslam dininin temel prensipleridir, şeklinde konuştu.Gönen Milli Eğitim Müdürü Mehmet Arslan da Müftülüğün gayretli çalışmaları nedeniyle teşekkürlerini ileterek ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını söyledi.