ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
İnsan sağlığına yönelik oluşturduğu tehdit ve zararların yanısıra devletin vergi kaybı yaşamasına ve yasal ticaretin yapıldığı piyasada haksız rekabete yol açması nedeniyle yaklaşan yılbaşı öncesi piyasadaki talebi fırsata çevirmek isteyen şahısların sağlıksız ortamlarda kurdukları imalathanelerde üretilen alkollü içkilerin piyasaya sürülmesine engel olmak amacıyla KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 15.12.2021 tarihinde yurt genelinde Kaçak Sahte ve Bandrolsüz Alkol Ürünlerine
yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen ZEHİR
operasyonu kapsamında 15.12.2021 günü iş yerleri ve depolarda yapılan aramalarda;
- 26
Şişe Kaçak Alkol,
- 29
Şişe Etil Alkol,
- 146
Adet Likit Alkol Aroması,
- 176
Adet Tekrar Doldurulması için Kullanılan Bandrollü Boş Şişe,
- 66
Adet Cinsel İçeriğe sahip İçecek ve Çikolata olmak üzere toplam 443
adet ürün ele geçirilmiştir.
Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili üç (3) şüpheli şahıs hakkında ADLİ işlem başlatılmıştır.
Halkımızın huzur ve güven ortamında yaşamasını sağlamak, vatandaşlarımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alanda hakimiyeti sağlayarak, sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları/çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.
Değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi
Hattına ve 505 318 32 44
numaralı Whatsapp ve BİP
tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz,iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.