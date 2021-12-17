İnsan sağlığına yönelik oluşturduğu tehdit ve zararların yanısıra devletin vergi kaybı yaşamasına ve yasal ticaretin yapıldığı piyasada haksız rekabete yol açması nedeniyle yaklaşan yılbaşı öncesi piyasadaki talebi fırsata çevirmek isteyen şahısların sağlıksız ortamlarda kurdukları imalathanelerde üretilen alkollü içkilerin piyasaya sürülmesine engel olmak amacıyla KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 15.12.2021 tarihinde yurt genelindeyönelik eş zamanlı gerçekleştirilenoperasyonu kapsamında 15.12.2021 günü iş yerleri ve depolarda yapılan aramalarda;Şişe Kaçak Alkol,Şişe Etil Alkol,Adet Likit Alkol Aroması,Adet Tekrar Doldurulması için Kullanılan Bandrollü Boş Şişe,Adet Cinsel İçeriğe sahip İçecek ve Çikolata olmak üzere toplamadet ürün ele geçirilmiştir.Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili üç (3) şüpheli şahıs hakkında ADLİ işlem başlatılmıştır.Halkımızın huzur ve güven ortamında yaşamasını sağlamak, vatandaşlarımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alanda hakimiyeti sağlayarak, sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları/çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.Değerli vatandaşlarımızınHattına venumaralıtabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz,iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.