ISUBÜ’nün Eğitim Binası Bölgeye Canlılık Katacak

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde kurulan Isparta Kent Hizmetlerini Desteleme Derneği tarafından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne kazandırılacak olan eğitim binasının kaba inşaatında sona yaklaşıldı.Binanın tamamlanmasıyla birlikte 5 bin öğrenciye hizmet vereceğini belirten Başkan Başdeğirmen, “Eğitim binamız tamamlandığında Hastane Caddesi’ndeki eski canlılık da geri gelecek. Diğer eğitim binalarıyla birlikte bu bölge cıvıl cıvıl olacak” dedi.Rektör Diler, “Binamız 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının ilk aylarında açılacak ve bu bölgede eğitime başlamış olacağız” dedi.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (ISUBÜ) fiziki yatırımlarını desteklemek amacıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde Isparta Kent Hizmetlerini Desteleme Derneği kurulmuş ve Hızırbey Mahallesi’nde eski Kız Sağlık Kolejinin bulunduğu 6 bin metrekarelik alanda eğitim binası yapımına başlanmıştı. Eğitim binasında inşaat çalışmaları aralıksız olarak tüm hızıyla sürüyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, dernek yönetiminde bulunan ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Cenk Bayrakçı, Genel Sekreter Sefer Kutlu ile birlikte eğitim binası inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen ve beraberindekiler inşaatı gezerek, çalışmalara ilişkin bilgi aldılar.