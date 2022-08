Kadınların işgücüne katılımında ve kadın girişimciliğinin desteklenmesinde etkili bir model olan kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılması, teknik kapasitesinin artırılması amacıyla geçtiğimiz yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılan “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi ” Projesi Isparta Yerel Paydaş toplantısı gerçekleştirildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen toplantıya Vali Aydın Baruş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sürur Kır, ilgili kamu kurumu yöneticileri ve Isparta’da faaliyet gösteren kadın kooperatifi üyeleri katıldı.“Kadınlar bugünün büyük Türkiye’sinin ortaya çıkmasında çok önemli roller üstlenmiştir”Toplantıdaki konuşmasında kadın kooperatiflerine destek olmanın öncelikli görevleri arasında olduğuna vurgu yapan Vali Baruş, “Türk kadını gerek ailenin sağlam temeller üzerinde kurulmasında, gerekse aile hayatının sağlıklı koşullarda idame ettirilmesinde daima eşinin yanında yer alarak bugünün büyük Türkiye’sinin ortaya çıkmasında çok önemli roller üstlenmiştir.“Kadınlar bir ülkenin geleceğini inşa eden mimarlardır”Tarihe damga vuran liderlerin hayatına baktığımızda, yanlarında ya anne olarak ya da eş olarak mutlaka bir kadının bulunduğunu görürüz. Yeni nesillerin yetiştirilmesinde vazgeçilmez bir paya sahip olan kadınlar, bu anlamda bir ülkenin geleceğini inşa eden mimarlardır. Bugün artık toplumsal hayatın her alanında yer alan kadınların ülkelerin ekonomik ve sosyal refah düzeyinin artmasında her geçen gün daha büyük bir pay üstlendiğine şahit olmaktayız. Günümüz dünyasının iktisadi ve sosyal imkânlar bakımından ileri ülkelerine baktığımızda kadının toplumdaki rolünün ne kadar önemsendiğini kolaylıkla görebiliriz.“Kadınlarımızın, başarılı birer iş kadını olarak kendilerini ispatladığını görmek bizlere gurur vermektedir”Ülkemizde de kadınların her geçen gün hayatın içerisinde aktif olarak rol alması, hükümetlerimiz tarafından gerçekleştirilen reform niteliğindeki düzenlemelerin açtığı fırsatlardan en iyi şekilde yararlanması, sanayiden ticarete, sağlıktan eğitime, siyasetten kültüre çalışma hayatının her alanında başarılar elde etmesi Türkiye’nin geleceği adına bizlere büyük güven vermektedir. Anne olarak, çocukları için hayatın her zorluğuna göğüs geren ve onları en güzel şekilde yetiştirmek için tabiri caizse “saçını süpürge eden kadınlarımız”, ekonomik ve sosyal hayatın değişik alanlarında kendilerine sunulan imkânları değerlendirerek aile ve ülke ekonomisine çok önemli katkıda bulunmaktadırlar. Son yıllarda özellikle tarım ve ticaret alanında sağlanan iş kurma imkânlarından istifade eden kadınlarımızın, başarılı birer iş kadını olarak kendilerini ispatladığını görmek bizlere gurur vermektedir.“Bir elin nesi var, iki elin sesi var”Değerli katılımcılar, Kadın olmanın en önemli özelliklerinden birisinin sebatkâr olmak, yani başladığı bir işi en iyi şekilde yapmak ve sonuçlandırmak olduğunu söylemenin yanlış olmayacağı kanaatindeyim. Girişimcilik konusunda gerekli eğitimi alan, devletimiz tarafından sağlanan kredi ve hibe olanaklarını kullanan kadınlarımızın bu sebatkârlığı sayesinde başarılı ekonomik işletmeler kurduğunu ve bu işletmeleri büyüterek devam ettirdiğini görüyoruz. Ancak, sadece kadın olarak değil, insan olarak da bazen tek başına başaramayabileceğimiz ve üstesinden gelemeyeceğimiz zorluklar içeren işler olduğunu da unutmamamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Böyle durumlarda, “bir elin nesi var, iki elin sesi var” atasözünü hatırlıyoruz. Bazı ekonomik girişimleri başarıya taşımak için el birliği yapmamız vazgeçilmez hale geliyor. Birlikte iş yapma kültürünün en önemli göstergelerinden biri olarak kooperatifleşme bugün kadınlarımızın ortak başarılarında çok önemli bir yöntem olarak ortaya çıkmış durumdadır. Ülkemizin dört bir tarafında, yeteneklerini birleştirerek üreten, ürettiklerini de iktisadi olarak değerlendirebilen kadınlarımızın kurduğu kooperatifler başarı hikâyeleri yazıyorlar. Kadınların birbirine güven ve inanma konusundaki erkeklerden daha olumlu olan tavırlarının bu kooperatiflerin hayatiyetini devam ettirmede çok önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum.“Kooperatifleşme yarın sizlere çok önemli kapılar açacaktır”Saygıdeğer kadınlarımız, sizlerin yetenek ve becerilerinizi birleştirerek ortak bir güç haline geleceğiniz kooperatifleşme yarın sizlere çok önemli kapılar açacaktır. El emeğiyle göz nuruyla, sabırla ürettiğiniz, ortaya çıkardığınız ürünlerin değerini bulması, diğer insanlar tarafından talep edilmesi için bu gücü kullanmamız gerekiyor. Kooperatifleşme sadece el emeğinizin karşılığını alma anlamında değil, kendinize ve diğer kadınlara olan güveninizin artmasını da sağlayacak, böylece ailevi ve toplumsal durumunuzun iyileşmesine de çok önemli katkılar sağlayacaktır. Kadınlarımızın kooperatifler yoluyla üretime katılması, el ve düşünce emeklerinin değer kazanması, böylece aile ekonomilerine, ilimiz ekonomisine ve ülkemize katkı sağlaması takdir edilmesi gereken çabalardır. Isparta’da kurulu bulunan “18 kadın kooperatifinin” gerçekleştirdikleri çalışmalar ve ortaya koydukları başarılar vasıtasıyla, kadınların sosyal ve ekonomik statüsünün iyileşmesine, il ekonomisinin hareket kazanmasına, turizm sektöründeki gelirlerin artmasına önemli katkılara sağlamaya başladığını memnuniyetle ifade etmek isterim. Kadın kooperatiflerimizin kuruluşunda ve faaliyetlerinde alın teri bulunan tüm kadınlarımızı, cesaretlerinden ve fedakârlıklarından dolayı can-ı gönülden tebrik ediyorum.“Her türlü desteği sağlamanın, merkezi idare kuruluşları ve yerel yönetimler olarak önemli bir sorumluluğumuz”Bu fedakârlıkları ortaya koyan kadın girişimcilerimize, her türlü desteği sağlamanın, merkezi idare kuruluşları ve yerel yönetimler olarak önemli bir sorumluluğumuz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kadın kooperatiflerimiz tarafından, ülkemizin ticaret hayatında önemli konuma sahip ulusal ve yerel düzeydeki işletmelerimizden ve iş insanlarından, ürettikleri ürünlerin pazara sunulması noktasında bu desteği beklediğini de ifade etmek istiyorum. Hep birlikte, el birliğiyle bu desteği kendilerine sağladığımız takdirde, Isparta’daki kadın kooperatiflerimiz ve kadınlarımızın yeni başarı hikâyeleri yazacağından emin olduğumu da bilhassa belirtmek istiyorum. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından bugün gerçekleştirilecek olan; “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi Isparta Yerel Paydaş Toplantısı Programı”nın, kadınlarımızın kooperatifçilik konusundaki bilgi ve bilinçlerinin artmasına, bu sayede pek çok kadımızın ekonomi hayatına adım atarak hem ailesine hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan başarılı şahsiyetler olarak ortaya çıkmasına çok önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu programların ilimiz genelinde düzenlenmesini sağlayan; Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, programa katılımlarıyla katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, üniversitelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, ticari işletmelerimize ve emekleriyle bu programı anlamlı kılan tüm kadın kooperatiflerimize ve girişimcilerimize çok teşekkür ediyor, emekleriyle hayatımızın kurucu unsurları olan saygıdeğer kadınlarımıza en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından oluşturulan çalışma gruplarında, uzmanlar ve kadın kooperatifi üyeleri görüş alış verişinde bulunarak teknik çalışma gerçekleştirdiler.