23 Ağustos 2022 Salı ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Kira ve kat mülkiyeti ihtilafları arabuluculuğun konusu olacak

Kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar ile ilgili önemli bir karar alındı. Adalet Bakanı Bozdağ, “Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz” dedi.





Türkiye'den vize sıkıntısı çıkaran ülkelere uyarı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vizede sıkıntı çıkaran ABD ve AB ülkelere gerekli uyarıların yapılacağını, devam etmesi halinde adım atılacağını açıkladı.





Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'Abdülhamid Han' uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Abdülhamid Han' sondaj gemisiyle ilgili Yunanistan tarafından taciz olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. Akar, “Yanlış bir şey yapmamalarını temenni ediyoruz” dedi.







Bakan Koca: Yurt dışına gidişler azalacak

Bakan Koca, "Sağlıkta beyaz reformun bir dönüm noktası olacağını hep birlikte göreceğiz. Yurt dışına gidişler de azalacak. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz." dedi.





Vedat Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması

Milyonların merakla beklediği asgari ücrete 3. zam konusu hakkında konuşan Bakan Bilgin, "Şu anda gündemimizde yok. Aralık ayında değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.





Silivri'de iki polise bıçaklı saldırı! Saldırgan vuruldu

Silivri'de kaymakamlık binası önünde bıçaklı bir saldırgan iki polisi yaraladı. Saldırgan bacağından vurularak yakalandı.





Fenerbahçe zirveye yerleşti!

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 4-2 kazanan ev sahibi ekip averaj farkıyla Süper Lig'in yeni lideri oldu.