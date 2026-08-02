Isparta'da istihdam kurulu toplandı: Yılın ilk 6 ayı değerlendirildi

Isparta'da istihdam kurulu toplandı: Yılın ilk 6 ayı değerlendirildi
ISPARTA
G.Tarihi: 23.07.2026 17:24
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Isparta'da istihdam kurulu toplandı: Yılın ilk 6 ayı değerlendirildi

Isparta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun (İİMEK) 2026 yılı üçüncü toplantısı, Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yılın ilk 6 ayında yürütülen istihdam çalışmaları değerlendirilirken, yılın geri kalanına ilişkin yol haritası belirlendi.

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, akademisyenler, sendika temsilcileri ile meslek odalarının temsilcileri katıldı.

İŞKUR verileri paylaşıldı

Toplantının ilk oturumunda İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke, Ocak-Haziran dönemine ilişkin istihdam verilerini kurul üyeleriyle paylaştı.

Açıklanan verilere göre Isparta'da İŞKUR'a kayıtlı 13 bin 131 iş arayan bulunuyor. Yılın başından bu yana 3 bin 987 kişilik iş gücü talebi alınırken, bu taleplerin yüzde 59'u karşılandı ve 2 bin 354 kişi işe yerleştirildi.

Binlerce kişi programlardan yararlanıyor

İŞKUR'un aktif iş gücü politikaları kapsamında kent genelinde 44 farklı programda 263 kişi mesleki deneyim kazanırken, 1.317 kişi de İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çeşitli kamu kurumlarında görev yapmayı sürdürüyor.

Sanayinin nitelikli eleman ihtiyacı masaya yatırıldı

Toplantıda Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi ile sanayi kuruluşlarının nitelikli iş gücü talepleri de ele alındı. İşbaşı Eğitim Programları kapsamında işverenlerin vardiyalı çalışma ve resmi tatil günlerinde katılımcı çalıştırma talepleri kurul tarafından değerlendirildi.

Ayrıca İİMEK Denetim Kurullarınca yürütülen kurs ve program denetimlerine ilişkin bilgiler paylaşılırken, mesleki eğitim oturumunda Mürşide Ermumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Adalet" alanı hakkında tanıtım sunumu gerçekleştirildi.

Toplantıda, istihdamın artırılması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yıl boyunca kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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