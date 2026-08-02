Eğirdir'de son veda: Yüksel Uçar toprağa verildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde komşusu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren 59 yaşındaki Yüksel Uçar, bugün Eğirdir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Hamam Mahallesi'nde meydana gelen olayda ağır yaralanan Yüksel Uçar, kaldırıldığı Eğirdir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Uçar için düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yüksel Uçar, dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli N.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda ağır yaralanan Çilem Çağlar'ın ise Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Eğirdir'de büyük üzüntüye neden olan olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.