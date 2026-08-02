Isparta'nın su kaynaklarına 375 bin sazan yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Isparta'daki göl ve göletlere toplam 375 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

İl genelindeki su kaynaklarının balık popülasyonunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında sazan yavruları; Kasımlar Baraj Gölü ile Belceğiz, Örenköy, Sücüllü ve Şehit Göksel Koç göletlerine salındı.

Yetkililer, balıklandırma çalışmalarıyla iç su kaynaklarındaki doğal yaşamın desteklenmesinin, göl ekosisteminin güçlendirilmesinin ve sportif balıkçılığın geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sürdürülebilir balıkçılık için vatandaşlara da önemli uyarılarda bulunarak, avlanma kurallarına uyulması, yasal boyun altındaki balıkların avlanmaması ve bırakılan yavru balıkların büyüyerek doğal yaşama katkı sağlamasına fırsat verilmesi çağrısında bulundu.

Her yıl düzenli olarak sürdürülen balıklandırma çalışmalarıyla, Isparta'nın su kaynaklarının biyolojik çeşitliliğinin korunması ve gelecek nesillere daha zengin bir su ekosistemi bırakılması amaçlanıyor.