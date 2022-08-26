30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100.Yıl Dönümü kutlamaları ile ilgili olarak 26.08.2022 ve 30 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak prova ve genel kutlamalar nedeniyle; 08:00’den itibaren Gülkent Kavşağından başlayarak, Özkanlar Kavşağı, Yanyol, Mimar Sinan Caddesi, Kaymakkapı Kavşağı, 6 Mart Atatürk Caddesi ve Hükümet Caddesi güzergahları prova ve tören nedeniyle araç trafiğine kapatılacaktır.Trafik ulaşımı alternatif güzergah olan 104 Cadde (Atatürk Bulvarı), 107 Cadde (Gölcük), 109 Cadde (Hakkı Konur), 113 Cadde (Hacı İbrahim Parlar), 154 Cadde ve İstasyon caddesinden sağlanacaktır.