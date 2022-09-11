Emeklilik işlemlerinde yeni uygulama! 15 Kasım'da başlıyor



Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarının emeklilik işlemleri ile ilgili başvuru onay ve diğer bilgi ile belgeleri 15 Kasım’dan itibaren yalnızca Hizmet Takip Programı üzerinden SGK’ya aktaracak.



Kamu kurumlarında çalışanların emeklilik işlemlerini gerçekleştirebileceği yeni uygulama Hizmet Takip Programı (HİTAP) 15 Kasım tarihinde başlıyor. Peki bu uygulama ne gibi kolaylıklar getiriyor, HİTAP nedir? Özel sektörde çalışanları için de böyle bir uygulama getirilecek mi, EYT düzenlemesinde son durum ne? Konuyla ilgili merak edilenleri Vergi Uzmanı Muhammet Bayram CNN Türk canlı yayınında anlattı:



HİZMET TAKİP PROGRAMI (HİTAP) NEDİR?

Kamu çalışanlarının emeklilik sürelerini, çalışma sürelerinin takip edildiği bir sistemdi. Dün yayınlanan genelge ile beraber 15 Kasım’dan itibaren Hizmet Takip Sistemi üzerinden emeklilik işlemlerinin yapılacağı Sayın Cumhurbaşkanının imzasıyla bir genelge ile yayımlandı.



Artık kamu kurumunda çalışan vatandaşlarımız posta yoluyla göndermek yerine Hizmet Takip Programı üzerinden bilgi ve belgeleri aktarabilecek. Bu işlemlerin daha hatasız olmasına yol açacak.



Bunun EYT ile ilgili bir ön hazırlık olduğunu da söyleyebiliriz. Hem özel sektör çalışanları hem kamu çalışanlarının EYT ile ilgili bir emeklilik söz konusu. 15 Kasım tarihi çok önemli. Bakan Bilgin sene sonunda EYT’yi çözeceğiz demişti. En azından kamu kurumunda çalışanların bilgi, belge ve emeklilik işlemlerini HİTAP programı üzerinden yapabilmesi çok büyük bir hızlılık sağlayacak.



HANGİ SIKINTILARI ÇÖZECEK?

Bilgi, belge ve dökümasyonların posta yolu ile değil de elektronik olarak gönderilmesi sağlanacak HİTAP programı ile emeklilik işlemleri hızlı ve tarafsız bir şekilde yapılabilecek.



EYT kanunu çıktığı andan itibaren birden vatandaşlarımız emeklilik işlemleri için SGK’ya akın edecekler. Aynı şekilde devlet memuru vatandaşlarımızın emekli olabilmeleri için HİTAP sistemi getirildi. EYT kapsamında ve emeklilik kapsamında olan kişiler için de HİTAP sistemine benzer bir sistem açılacaktır.



EYT İLE HİTAP ARASINDA NASIL BİR BAĞLANTI KURDUNUZ?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilişkin bu kanun çıktığında buna hazır olması gerektiğinden bahsetmiştik. prim gün sayısı, çalışma süreleri olsun bu sistemi takip etmeleri gerektiğinden e-Devlet ve SGK sistemi üzerinden ne zaman emekli olurum uygulamaları ile beraber ne kadar prim gün sayısına sahip olduklarına bakmaları gerektiğini söylemiştik.



Aynı şekilde HİTAP da buna yarıyordu. Ancak bu devlet memurlar açısındandı. SGK kapsamından bu iki uygulama üzerinden yapılıyordu. Vatandaşlar artık emekliliğe hak kazanabilirlerse emeklilik dilekçesi vermesi gerekiyor. E nazından devlet memurları açısından EYT kapsamında olanlara ilişkin HİTAP artık kolaylık sağlayacak.



'SGK VE BAĞKURLULAR İÇİN DE GETİRİLMESİ BEKLENİYOR'

SGK ve Bağkur çalışanları için de HİTAP benzeri programlarının getirilmesi gerekiyor. Genelgede şöyle bir ayrıntı var 2 ay içerisinde kamu kurumlarının bu uygulamaya hazır olması gerekiyor. 15 Kasım itibarıyla da devlet memurunun emeklilik işlemi HİTAP üzerinden yapılacak.



EYT DE SON DURUM NEDİR?

90’lı yıllarda bu seçim vaadi olarak söz konusu olmuştu. Erken yaşta emeklilik yapıldı ama bu SGK sistemine yük getirdi. Bu çalışmanın uzun sürmesinin nedeni şu burada 3 farklı kurum 5 farklı emeklilik sistemi var. Bunun tek potada eritilmesi gerekiyor. Bakan Türk modeline sahip olacağız dedi. Bu demek oluyor ki çalışma grubunda tek formül var. Sene sonu bu formül üzerinden konuşabileceğiz.

8 Eylül 1999 öncesi 5 bin prim gününe sahip olanların yaşa takılmaksızın emekli olabilmeleri isteniyor. Ancak bunun hem maliyet açısından hem fiziki şartlar açısından mümkün gözükmüyor. Şu an emekli olabilmek için 98 yılında işe başlaması gerekiyor.

Sene sonu itibarıyla bu Meclis’e girecek gibi gözüküyor.

