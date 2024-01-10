Isparta'da ilgililere önemli duyuru

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ SANAYİ ve TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNEMLİ DUYURU: ÖLÇÜ VE ALET MUAYENE İŞLEMLERİ

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği çerçevesinde, belirli sürelerle muayene ve damgalarının yapılması gereken ölçü ve ölçü aletleri sahiplerine yönelik önemli bir duyuru yapılmıştır.

1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, aşağıdaki kriterlere uyan ölçü ve ölçü aletleri sahiplerinin muayene ve damgalarını yaptırmak üzere müracaat etmeleri gerekmektedir:

2 yıllık damga süresini doldurmuş hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, maksimum kapasitesi 2000 kg'dan fazla olan Tartı Aletleri, Aks kantarları, Akaryakıt, LPG, Sıkıştırılmış Doğalgaz(CNG), Adblue Ölçek ve sayaçları, motorlu taşıt lastik basınç ölçüm cihazı, demiryolu yük sarnıcı ve vagonlar gibi sayaçları bulunduran kişi ve kuruluşlar Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) (https://basvuruportal.tse.org.tr) elektronik olarak başvuruda bulunmalıdır.

2 yıllık damga süresini doldurmuş uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg'a kadar (5 kg dâhil) hassas olmayan kütle ölçüleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı aletleri ve elektronik tartı aletleri, masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler ile belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından kullanılan elektronik tartı aletleri Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına dilekçe ile başvurmalıdır.

2 yıllık damga süresini doldurmuş birinci ve ikinci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (hassas tartı aletleri), tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile otomatik tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşlar Yetkili Muayene Servislerine dilekçe ile başvurmalıdır.

5 yıllık damga süresini doldurmuş ısı sayacı kullanıcıları, Yetkili Muayene Servislerine dilekçe ile başvuruda bulunmalıdır. Ancak; ısı sayacı kullanılan binalarda, bina yönetim kurulu, bina yöneticisi veya bina sahibi, ticari amaç dışında kat malikleri arasında ısı paylaşımı için kullandıkları ısı sayaçlarının muayene ve damgadan muaf tutulması için Isparta Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne muafiyet başvurusu yapabilirler.

01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği gereği, kullanımda olan elektrik, su ve gaz sayaçlarının tamamının (muayene süresi dolmamış olanlar dahil) Isparta Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne, bu sayaçların dağıtım ağından sorumlu İşletme/Su İdaresi/Belediye tarafından liste halinde 29 Şubat 2024 Perşembe Gününe kadar iletilmesi gerekmektedir.

Taksimetre ve takograf cihazlarının periyodik muayene süresi dolmadan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yetkilendirilen Muayene Servislerine başvuruda bulunmak zorunludur.

Ölçü ve aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacaktır. 2024 yılı için uygulanacak idari para cezası miktarı ölçü aleti türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 3.218,00 Türk Lirasından 64.352,00 Türk Lirasına kadar olup ayrıca ölçü ve ölçü aletlerinin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi ile ilgili idari işlem yapılacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.