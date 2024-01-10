

Isparta Valisi Aydın Baruş'un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Tarihi bir öneme sahip olan 10 Ocak, Basın mesleğinin emek veren gazetecilerin haklarını düzenleyen ve "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kabul edilen bir gün olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün vesilesiyle, değerli basın mensuplarımızın sevinç ve gururunu gönülden paylaşıyorum.

Basın, güçlü bir demokrasi için kritik bir rol oynayarak toplumun bilgi edinme özgürlüğüne katkı sağlamaktadır. Basın mensupları, gerçek, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın kapılarını aralayarak sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına önemli katkılarda bulunmaktadırlar.

Gazeteciler, demokrasinin güçlenmesine katkıda bulunarak hakikatin savunuculuğunu üstlenmekte ve toplumu bilgilendirme sorumluluğunu taşımaktadırlar. Bu nedenle, basın sektöründe emek harcayan gazeteciler, demokratik bir toplumun oluşumunda kilit bir role sahiptir.

Medya mensupları, Anayasa ile güvence altına alınan haber alma hürriyetinin stratejik bir unsuru olarak bireylerin ve toplumun bilgiye erişme haklarını temsil etmektedir. Gazeteciler, bu sorumluluklarını yerine getirirken doğruluktan ödün vermeden, tarafsızlık ilkesini benimseyerek topluma sağlıklı, eksiksiz ve güvenilir bilgiler sunmaya özen göstermektedirler.

Dijitalleşen medya ortamında, gazete, televizyon, radyo, internet ve sosyal medya gibi platformlarda habercilik yapma imkânları giderek genişlemektedir. Bu yeni imkânları ve yenilikleri mesleki birikim ve yetkinlikle birleştiren basın mensuplarının ortaya koydukları başarılı çalışmalar, takdire şayan niteliktedir.

Bu vesileyle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Basın bir milletin müşterek sesidir" ilkesinden ilham alarak, basın ahlak esaslarına bağlı kalarak görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm basın mensuplarımızın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutluyor, görevi başında hayatını kaybeden basın emekçilerine Allah'tan rahmet diliyorum.