

Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Başdeğirmen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesi, haber alma özgürlüğünün desteklenmesi, demokrasimizin temel taşlarından biri olan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Basın mensuplarımız, toplumun gözü, kulağı ve vicdanı olarak önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Haber alma hakkının korunması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gösterdikleri çaba ve özveri takdire şayandır.

Tarafsızlık ilkesini benimseyerek, Isparta'nın ve ülkemizin gelişmelerini duyurmada, Geleceğin Şehri Isparta için yapılan önemli çalışmaları objektif bir şekilde yansıtan basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Belediye olarak, insan odaklı, katılımcı yönetim ve sosyal belediyecilik anlayışımızla gerçekleştirdiğimiz altyapı, ulaşım, turizm, eğitim, sağlık, gençlik ve spor, çevre, enerji, kültür, sanat ve tarih alanlarındaki çalışmalarımızın kamuoyuna doğru bir şekilde iletilmesinde basınımızın objektif yaklaşımı büyük önem taşıyor.

Basınımızın duyarlılığı ve fedakârlığı, Isparta'nın daha iyi noktalara ulaşması için yapılan çalışmaların kamuoyuna aktarılmasında kilit bir rol oynamaktadır. Bu vesileyle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ve şehrimizin gelişmelerini kamuoyuna aktarma adına gösterdikleri duyarlılık ve fedakârlıkları için tüm basın mensuplarımıza teşekkür eder, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Basın sektöründe emek veren, akıl ve alın teri döken tüm çalışanlara görevlerinde başarılar dilerim. Ayrıca, görev esnasında hayatını kaybeden basın mensuplarına da Allah'tan rahmet dilerim."