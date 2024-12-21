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Isparta'da İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Başarılı Operasyon

Isparta'da İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Başarılı Operasyon
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Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Başarılı Operasyon: 800 Bin TL’lik Dolandırıcılık Girişimi Önlendi

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona imza atarak 800.000 TL'lik dolandırıcılık girişimini engelledi.

72 yaşındaki İ.D. isimli vatandaşı hedef alan dolandırıcılar, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, eşinin ve çocuklarının kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini iddia ettiler. Dolandırıcılar, vatandaştan ellerindeki altınları bozdurup bankadaki tüm birikimini verilen bir banka hesabına transfer etmesini talep etti.

Durumu fark eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçerek, dolandırıcılığa konu olan banka hesaplarını tespit etti. Ekipler, 800.000 TL’lik para transferini engelleyerek vatandaşın mağduriyetini önledi.

Olayla ilgili inceleme ve dolandırıcılık şebekesine yönelik şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Vatandaşlara Uyarı:
Polis, asker ya da savcı olduğunu iddia ederek sizden para, altın veya banka hesabınıza ait bilgileri isteyen şahıslara itibar etmeyin. Böyle bir durumda derhal en yakın polis noktasına başvurun veya 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın.

Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden vatandaşlara önemli bir hatırlatma: Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun ve tanımadığınız kişilere kesinlikle ödeme yapmayın.

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Isparta'da İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Başarılı Operasyon
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