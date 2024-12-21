Adli Makamlarca Aranan Şahıslar Başarılı Operasyonla Yakalandı

Adli makamlarca çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan şahıslar, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde yakalanarak adalete teslim edildi.

Hakkında 33 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan aranan A.E.A., ayrıca 4 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve Kasten Yaralama suçundan aranan A.M. isimli şahıslar ekiplerce başarılı bir operasyonla yakalandı. Şahıslar, işlemlerinin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını temin etmek amacıyla çalışmaların kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



