Isparta’da FETÖ/PDY Üyesi 2 Kişi Yakalandı
Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firariyi yakaladı.
Adli makamlarca 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. ve 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç., yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alındı. Şüpheliler, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Yetkililer, terörle mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.