ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BÜLTENİ

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Şarkikaraağaç İlçesi Köprü köyünde: 30 Ekim 2020 tarihinde Y.G. isimli şahsa ait (17) adet koyun ahırından çalınmıştır. Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırına Timi (JASAT), İstihbarat timi ve Şarkikaraağaç İlçe J.K.lığı asayiş timleri ile birlikle koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde: hayvanların 03 Kasım 2020 tarihinde kulak küpeleri sökülmüş olarak Göksöğüt köyü merasında bulunarak hayvanlar sahibine teslim edilmiştir.

Olayın şüphelisi olarak tespit edilen ve (7) ayrı suçtan aranan firari H.A. isimli şahıs. 23 Kasım 2020 tarihinde JASAT taralından: icra edilen lakip ve operasyon sonucunda Afyonkarahisar ilinde saklanmış olduğu apartta yakalanarak gözallına alınmıştır.

Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.