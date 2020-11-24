ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BÜLTENİ
Isparta İl Jandarma Komutanlığı Şarkikaraağaç İlçesi Köprü köyünde: 30 Ekim 2020 tarihinde Y.G. isimli şahsa ait (17) adet koyun ahırındançalınmıştır.Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırına Timi (JASAT),İstihbarat timi veŞarkikaraağaç İlçeJ.K.lığı asayiş timleri ile birlikle koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde: hayvanların 03 Kasım 2020 tarihinde kulak küpeleri sökülmüş olarak Göksöğüt köyü merasında bulunarak hayvanlar sahibine teslim edilmiştir.
Olayın şüphelisi olarak tespit edilen ve (7) ayrı suçtan aranan firari H.A. isimli şahıs. 23 Kasım 2020 tarihinde JASAT taralından: icra edilen lakip ve operasyon sonucunda Afyonkarahisar ilinde saklanmış olduğu apartta yakalanarak gözallınaalınmıştır.
Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasınayönelik çalışmalara aralıksızolarakdevam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.