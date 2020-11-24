KANDİLLİ RASATHANESİ ve DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ verilerine göre, Isparta merkeze bağlı Yakaören Köyü'nde deprem meydana geldi.Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının şiddeti 2,0 olarak ölçüldü.