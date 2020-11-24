Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ahmet Arif Kurt’un geliştirdiği “Organik Sıfır Atık Yöntemi ile Rosae Damascena Posasından Yüz Maskeleri için Kozmesötik Hammadde Üretimi” isimli proje, “9. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı”ndan birincilik ile döndü.İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen ödül töreninde; "İlaç", "Medikal", "Boyalar ve yapıştırıcılar", "Plastik ve kauçuk", "Kozmetik-sabun ve temizlik ürünleri" ve "Temel kimyasallar" olmak üzere 6 ayrı kategoride başvurulan projeler arasında ilk üçe giren proje sahipleri ödül almaya hak kazandı.SDÜ Öğretim Görevlisi Ahmet Arif Kurt, SDÜ SHMYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Kara ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Aslan’ın birlikte hazırladıkları “Organik Sıfır Atık Yöntemi ile Rosae Damascena Posasından Yüz Maskeleri için Kozmesötik Hammadde Üretimi" isimli proje, “Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisi”nde birinci olmaya hak kazandı.