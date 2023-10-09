Eğirdir Miskinler Yokuşu'nda Trafik Güvenliği İçin Alınan Önlemler Açıklandı:

Vatandaşlardan Trafik Kurallarına Uyulması Rica Ediliyor

Eğirdir'in Miskinler Yokuşu, son dönemde hem yaralı hem de ölümlü kazalarla gündemde. Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Suat Sümengel, bu soruna dikkat çekerek kazaları önlemek için alınan önlemleri açıkladı.

Alınan Önlemler

Bölge Müdür Yardımcısı Sümengel, Miskinler Yokuşu'nda yaşanan kazaları önlemek amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti. Yolların daha güvenli hale getirilmesi için trafik işaretlerinin konulduğunu açıkladı.

Trafik Güvenliği İçin Çalışmalar

Sümengel, Miskinler Yokuşu'ndaki kazaların tekrarlanmaması için oto korkuluklarının yenilendiğini, flaşörlerin konulduğunu ve yolda belirli engellemelerin eklenmesinin yanı sıra trafik güvenliği açısından elektronik levhaların da konulduğunu belirtti.

Vatandaşlardan Trafik Kurallarına Uymaları Rica Ediliyor

Bölge Müdür Yardımcısı Sümengel, alınan bu önlemlere rağmen trafik kazalarının önlenmesinin vatandaşların trafik kurallarına uymasına bağlı olduğunu vurguladı. Kazaların tekrarlanmaması için sürücülerden dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini rica etti.

Eğirdir Miskinler Yokuşu'ndaki trafik güvenliği için alınan bu önlemler, bölgedeki kazaların azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Vatandaşlar, bu önlemlere destek vererek kazaların önüne geçmeye yardımcı olabilirler.