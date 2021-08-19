Ulu Cami’de Yaz Kur’an Kursu Öğrencilerine Pide İkramı…

Isparta'da bu yıl yaz Kur'an kurslarında yaklaşık 12.500 öğrenci eğitim görüyor.Isparta’da yaz tatilinin başlamasının ardından açılan yaz Kur'an kurslarıyla, cami ve kurs yerleri çocuk sesleriyle şenlendi. Kur’an kurslarına dolduran Öğrenciler Kur’an eğitimine devam ediyor.Sav Yeni Camii ve Ulu Camii Kur’an kurslarını ziyaret eden Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin, kurslarda çocuklar ile dini sohbetler ederek çocuklara dondurma ikramında bulundu. Müftülük hizmetlerimizi, Diyanet İşleri Başkanlığımızı tanıtmak, gençlerimiz ve çocuklarımızla birebir iletişim kurmak ve çarşıda sokakta müftü amcalarını tanısınlar diye bütün Kur’an kurslarımızı geziyoruz. Onlarla tanışma ve sohbet yapıyoruz. Daha sonra da öğrencilerimize değişik ikramlarda bulunuyoruz. dediIsparta Müftüsü Şahin, Emeği geçen Ulu Camii İmam hatibi Yener Sonkur, Ulu Camii Müezzinleri Mehmet Kütük ve Ali Çil’e, Ulu Cami Dernek Başkanı Adnan Eskiyurt’a,Sav Yeni Cami İmam Hatibi Harun Yiğit’e Camii cematine teşekkürlerini ifade etti.