Isparta Emniyetinden 2024–2025 Eğitim Döneminde Öğrencilere Yönelik Güvenlik Uygulamaları

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 2024–2025 eğitim-öğretim döneminde çocukları ve gençleri asayiş ile narkotik suçlardan korumak amacıyla önemli güvenlik önlemleri hayata geçirdi. Bu kapsamda, il genelinde 207 okul çevresinde toplam 130 denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde:

328 kez internet kafe ,

2.910 kez tekel bayi ve alkollü işletme ,

1.115 kez kafe ve kahvehane ,

4.036 kez park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi.

Denetimler sonucunda:

64 aranan şahıs yakalanırken ,

27 işletmeye çeşitli ihlallerden dolayı cezai işlem uygulandı.

Öğrenci taşıyan araçlar da unutulmadı:

3.413 okul servisi denetlendi ,

Kusurlu bulunan 159 servis aracına idari işlem yapıldı.

Ayrıca 91 okulda verilen “Siber Güvenlik, Narkotikten Korunma ve Akran Zorbalığı” eğitimleri ile toplam 5.871 öğrenci, öğretmen ve veliye bilgilendirme yapıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenli bir eğitim ortamında bulunmaları için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.