Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme dönemi!

Son dakika haberi: "Yüz yüze eğitim hangi illerde başlatılacak? Sokağa çıkma kısıtlaması gevşetilecek mi? Restoran ve kafeler açılacak mı? 65 yaş üstü için yeni kararlar alınacak mı?" soruları yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede yeni kararların alındığı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.