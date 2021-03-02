Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme dönemi!
Son dakika haberi: "Yüz yüze eğitim hangi illerde başlatılacak? Sokağa çıkma kısıtlaması gevşetilecek mi? Restoran ve kafeler açılacak mı? 65 yaş üstü için yeni kararlar alınacak mı?" soruları yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede yeni kararların alındığı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.
Son dakika haberi: "Yüz yüze eğitim hangi illerde başlatılacak? Sokağa çıkma kısıtlaması gevşetilecek mi? Restoran ve kafeler açılacak mı? 65 yaş üstü için yeni kararlar alınacak mı?" soruları yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede yeni kararların alındığı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar: NORMALLEŞME SÜRECİ İÇİN ALINAN YENİ KARARLAR
Koronavirüs ülkemizi etkilemeye başlayalı ve ilk mücadele kararlarını alalı yaklaşık bir yıl geçti. Bilindiği gibi 18 Mart 2020'de bilim insanlarımız, iş dünyamız ve ilgili tüm kesimlerle yaptığımız toplantının ardından ortak akıl ve karar ürünü olarak ortaya çıkan kapsamlı tedbirleri milletimizle paylaştık.
Süreç içinde aldığımız tedbirlerden etkilenen tüm kesimler için ilave destek paketleri oluşturduk. Elbette salgın nedeniyle işi bozulan, geliri azalan vatandaşlarımız olmuştur. Kendilerini desteklemeye çalıştık, çalışıyoruz.
Kimi ülkelerde sağlık hizmetlerindeki eksik sebebiyle ortaya çıkan kaos ikliminin Türkiye'de oluşmasına izin vermedik. Bugün 9 milyon aşılamayla nüfusunun yüzde 10'undan fazlasını aşılayan Türkiye, dünyada ilk 5 ülke arasında. KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİ BUGÜN BAŞLIYOR
Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması ise sürecek. Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacak. Düşük ve orta riskli illerde diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacak. Yüksek ve çok riskli illerde ise sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak. Restoran, kafeterya, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir. Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19.00 arasında faaliyet gösterecekler. Kamunun çalışma saatleri tüm illerde normale dönecek. Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırıldı, yüksek ve çok riskli illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacak. Nikah gibi merasimler düşük ve orta riskli illerde 100, yüksek ve çok yüksek riskli illerde 50 kişiyle sınırlı olarak yapılacak.