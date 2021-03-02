Bakan Koca son haritayı paylaştı: İşte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı iller
Son Dakika haberi; Sağlık Bakanı Koca illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı haritayı paylaştı. Haritaya göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldığını açıklamıştı.
HAFTA SONU KISITLAMASI DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE TAMAMEN KALKTI
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre normalleşmeye en yakın iller şu şekilde;
Düşük riskli (mavi) gösterilen iller; Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman, Hakkari, Muş, Ağrı, Diyarbakır, Iğdır, Bingöl, Van, Şırnak, Bitlis, Ağrı
Sarı ve mavi renkli illerde hafta sonu yasağı kalktı. Turuncu ve kırmızı renkli illerde sadece Pazar günü yasak uygulanacak.
Çok yüksek riskli (kırmızı) gösterilen iller; Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Sinop, Samsun, Amasya, Aksaray, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Osmaniye, Adıyaman.
Orta riskli (sarı) gösterilen iller; Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) grupta yer aldı.
Yüksek riskli (turuncu) gösterilen iller; İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Kırıkkale, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Kütahya, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak