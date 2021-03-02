Bakan Koca son haritayı paylaştı: İşte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı iller

Son Dakika haberi; Sağlık Bakanı Koca illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı haritayı paylaştı. Haritaya göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında 'İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz.' ifadelerini kullandı.



HAFTA SONU KISITLAMASI DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE TAMAMEN KALKTI

Çok yüksek riskli (kırmızı) gösterilen iller;

Orta riskli (sarı) gösterilen iller;

Yüksek riskli (turuncu) gösterilen iller;

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.; Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman, Hakkari, Muş, Ağrı, Diyarbakır, Iğdır, Bingöl, Van, Şırnak, Bitlis, AğrıSarı ve mavi renkli illerde hafta sonu yasağı kalktı. Turuncu ve kırmızı renkli illerde sadece Pazar günü yasak uygulanacak.Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Sinop, Samsun, Amasya, Aksaray, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Osmaniye, Adıyaman.Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli,Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) grupta yer aldı.İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Kırıkkale, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Kütahya, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak